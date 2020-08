Se trata de una anciana de 82 años que reside en General Alvear donde quedó sola porque su hija Sonia, vive en Neuquén. El Senador Julio Cobos y la Ministra de Turismo, Mariana Juri, gestionaron el traslado. En las próximas horas se concretará el ansiado reencuentro.

En medio de la pandemia del coronavirus, y en un caso similar a lo que sucedió con Solange, la chica que murió de cáncer en Córdoba, las restricciones sanitarias le impedían a la Sonia, su hija, ingresar a nuestra provincia para buscar a su madre y cada vez que ha intentado llegar, ha tenido que pegar la vuelta a la Patagonia.

«Eso es lo que está pasando. Yo vivo en Neuquén y mi mama de 82 años quedo sola en Mendoza cada dos semanas intento que me dejen pasar para traerla conmigo y llego a General Alvear, Mendoza, y me hacen volver. Cada día me llama llorando que vaya a buscarla que tiene miedo. Angustia», expresó desesperada Sonia Olcoz en las redes sociales.

El pedido se había viralizado en Twitter, incluso la mendocina intentó hacer llegar su situación a legisladores y funcionarios mendocinos.

Sonia manifestó en las últimas horas que recibió una llamada del Senador Nacional Julio Cobos, quien se ofreció a tratar de ayudarla, y gracias a su intervención y la de la alvearense Mariana Juri, Ministra de Turismo, se posibilitará el traslado de la abuela hasta el límite para que Sonia pueda llevársela con ella.

•F.B. (F.M. Viñas).