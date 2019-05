El senador Julio Cobos solicitó hoy, que se traten en la próxima sesión, dos proyectos que tratan sobre una problemática que afecta a quienes han solicitado créditos hipotecarios.

El ex vicepresidente de la nación explicó que “el Congreso sancionó la ley 27271, Casa de Ahorro, que permitía ahorrar y otorgar créditos en función del costo del metro cuadrado de la construcción, es decir en UVI; no de la inflación, tendiente a resolver el déficit estructural en viviendas que tiene nuestro país. A raíz de la situación de la inflación que se ha vivido, los índices se han disparado porque los créditos, lamentablemente, no tuvieron la opción de ser otorgados de acuerdo en UVI como establece la ley vigente, sino que se otorgaron en UVA que se calculan por inflación, lo que representa un 7% más de incremento para los ahorristas. El sistema de UVA fue creado por resolución del Banco Central, no refleja el costo de la construcción y adopta otros parámetros”.

“Esto ha generado muchos reclamos y la adopción de medidas aisladas como la de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien tomó la decisión acertada de limitar el aumento de las cuotas de los créditos otorgados por el Banco Provincia. Con ese espíritu, es que solicito tratemos cuanto antes dos iniciativas que he presentado, que buscan mejorar la situación de quienes han tomado créditos. Si bien es cierto que se está buscando una solución de fondo a través de un fondo compensador o un seguro, algo que estamos discutiendo junto a la secretaria de Vivienda y con el Ministerio de Hacienda, debemos mientras tanto dar algún tipo de respuesta”.

El legislador radical manifestó que “con estas iniciativas buscamos ampliar el monto que pueden deducir de ganancias quienes solicitaron créditos hipotecarios. Pretendemos darle movilidad al valor que está congelado del año 2001, que es el monto mínimo que se establece para devengar intereses a cuenta del impuesto a las ganancias, el cual queremos elevarlo a $85.000. Además queremos darle un encuadre definitivamente legal de la UVA, para que goce de todos los beneficios y exenciones previstos en la ley de UVI. Recordemos que cuando en el Congreso debatimos esa ley, apareció una circular del Banco Central que obligó al Presidente a sacar una serie de decretos, que no tienen el esquema legal que requiere algo tan importante. Yo entiendo que el Banco Central es independiente, pero no lo es de la ley y de las garantías que puede dar una ley. Es por ello que con esta medida les damos la posibilidad que todos los créditos, sean en UVA o en UVI, siempre cuenten con los beneficios y los resguardos que contemplamos en la ley 27271”.

“Necesitamos acelerar estas medidas para darle solución a una problemática que hoy están viviendo muchos argentinos tomadores de créditos” concluyó Cobos.

A.C.