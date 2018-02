Ayer 22 de febrero fue un día especial para la familia del submarinista Hernán Rodríguez, uno de los 44 que desaparecieron en las aguas del océano Atlántico el 15 de noviembre de 2017 a bordo del ARA San Juan. Ayer Hernán cumpliría años y para recordarlo Media Mendoza dialogo con su hermano Claudio, sobre cómo continúa la causa y cómo sobrelleva la familia la pérdida.

“Lamentablemente es el peor cumpleaños, porque no es feliz. Pero aquí estamos pidiéndole a él fuerzas para continuar con la búsqueda y con la fe en alto junto con Panchito, su único hijo de 17 que era inseparable de él” comenzó diciendo Claudio.

Respecto a la búsqueda destacó que los familiares anhelan que se los continúe buscando con equipamientos de mayor tecnología. Afirmó que hay países que cuentan con mayor tecnología con equipos autónomos, cuyo alquiler sonda entre los 5 millones de dólares. No obstante agregó “pero desde el gobierno no van a acceder a pagar ese costo, sí nos dijeron que continuarán con la recompensa a quienes aporten datos, pero cuando llevamos una solución distinta más factible nos dicen que no y eso nos da bronca y pensamos que algo pasó”.

En cuanto a su hipótesis de lo que pudo haber pasado con el ARA San Juan Claudio afirmó “yo personalmente tengo dos pálpitos uno es que el submarino tenía algún desperfecto, que es la que más fuerza tiene. Que tuvieron un gran problema y en medio de una tormenta con olas de 6 a 8 metros, quedaron atrapados y no pudieron salir. La otra es que pudo haber habido una explosión no creo que haya sido un ataque, sino que pueda formar parte de prácticas entre los mismos militares de otras armadas”.

Y agregó “hoy nuestra situación es como la de los desaparecidos de la dictadura, sabemos que vivos no están, pero queremos saber dónde están y qué les pasó aunque no podamos tener el cuerpo”.

Finalmente recordó a su hermano “Hernán era muy divertido, de esos que ponen sobrenombres, que gastan. El recuerdo lindo que tengo de mi hermano es ese y por eso lo recuerdo con una sonrisa. En mi familia sabemos que él nos está pidiendo que sigamos y darle mucha fuerza Pancho y Marcela (su esposa) para seguir para adelante”.

Media Mendoza