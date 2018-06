A 7 meses de la desaparición del Ara San Juan, los familiares de los tripulantes siguen pidiendo respuestas.

Claudio Rodríguez, hermano de uno de los miembros de la tripulación quien era oriundo de Real del Padre, en el día de ayer subió un video a las redes sociales que decía lo siguiente:

“Hola soy Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, uno de los 44 del ARA San Juan.

Ministro de Defensa, Presidente, Jefe de la Armada, estamos esperando la promesa del 16 de abril de abrir un proceso licitatorio que dijeron que iba a ser rapidísimo, lo más rápido que habían tenido en la historia de la Armada y Defensa como proceso licitatorio.

Nosotros le habíamos pedido un DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia como los que hace Macri cuando se va en avión a Rusia y sale 12 millones de dólares.

¿Hasta cuándo? 18 de junio y todavía no dicen que empresa es la que ganó la licitación.

¿Hasta cuándo señores? Desde el 2 de abril no los busca nadie, los buscan sin tecnología, los buscan sin poder bajar los muchachos de la armada a ver qué es lo que hay abajo.

¿Ya los olvidaron, ya los dejaron a los muchachos?, no ven que no damos más de impotencia los familiares, no tenemos con que ir a buscarlos, por favor señores ¿hasta cuándo? paren ya, salgan a buscarlos ya por favor.”

A.C