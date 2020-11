A casi 3 años de su desaparición, el fiscal general ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, solicitó que se impute y cite a declaración indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

En dialogo con F.M. Viñas Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, uno de los 44 submarinistas dio detalles de cómo avanza la causa.

Los días jueves, viernes y sábado a la mañana, se realizó la audiencia de apelaciones contra el fallo que determinó las responsabilidades penales por el naufragio del submarino ARA San Juan. “Era muy esperada por los familiares para poder hacer algunas apreciaciones y poder aportar alguna prueba y disconformidad”, señaló Claudio.

En el mes de febrero la jueza había resuelto culpar a seis miembros de la armada y “exonerado al poder político. Había determinado la responsabilidad de estos 6 como un delito menor con 1 a 6 años de prisión y como pagaron una fianza ahora están en su casa”.

Como máximo responsable aparece al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. La lista de oficiales navales procesados se completa con el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Hector Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina.

A su criterio “se resolvieron cosas bastante importantes. Al menos para los familiares fue un avance”, al haber quedado imputado “el poder político”, con el ex presidente Mauricio Macri y el ex Ministro de Defensa Oscar Aguad y al Jefe de la Armada de ese momento Marcelo Srur.

“Era inconcebible que no declararan que responsabilidad tenían en aquel momento con el submarino ARA San Juan, que tipo de injerencia tuvieron sobre la falta de mantenimiento, el dique seco, el taller y todo lo demás”, sostuvo.

En los próximos días la Cámara Federal va a determinar si apartan a la jueza Marta Yañez, por pedido tanto de la querella como de los acusados, y cuando se citará a los ex funcionarios políticos.

Rodríguez además señaló que paralelamente hay una causa por “escuchas y pinchaduras de teléfono a los familiares de las víctimas”, entre las cuales estaba su cuñada Marcela Moyano, esposa de Hernán.

“Ojalá podamos hacer justicia por el ARA San Juan”, finalizó.

El ARA San Juan

El 15 de noviembre de 2017 desapareció en el mar Argentino con 44 personas a bordo (43 hombres y 1 mujer). La Armada Argentina perdió contacto con el submarino cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge, posiblemente a causa de su hundimiento como consecuencia de una implosión. Dieciocho países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate (SAR), durante quince días, sin resultados. Al año siguiente, el gobierno contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una segunda búsqueda que concluyó al hallarse la nave el 17 de noviembre de 2018, muy cerca del punto de desaparición, a 907 metros de profundidad.

