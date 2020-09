En el artículo 9 de la resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) se establece que las jurisdicciones podrán ampliar el período de finalización del nivel secundario hasta el 30 de abril del 2021 a través de distintas modalidades. Entre estas, se enumeran: clases y/o tutorías presenciales en tiempos y espacios disponibles en edificios escolares o en otros ámbitos debidamente habilitados para tal fin y clases y/o tutorías virtuales, entre otras. Además, indica que la acreditación final de aprendizajes y la correspondiente certificación del nivel podrá tener lugar en los meses de diciembre 2020, marzo y abril 2021.

Ahora, bien ¿qué implicancia tiene esta resolución en Mendoza? Según el director de Educación Secundaria, Emilio Moreno, se está trabajando en el seguimiento de las trayectorias de cada alumno/a y que se podrá extender el acompañamiento hasta el 30 de abril para aquellos/as estudiantes que por cualquier motivo o dificultad no hayan podido alcanzar los objetivos planteados durante el ciclo lectivo.

«Se está trabajando en la provincia. Después de las últimas resoluciones del Consejo Federal- que fueron 4- el pasado 2 de septiembre sacamos una resolución (la N° 1.816) de cómo ir acreditando los saberes prioritarios. Con este contexto de pandemia es fundamental conocer la trayectoria de cada uno/a de los estudiantes y se consideró y se evaluó que aquellos que tengan trayectoria firme puedan ir acreditando», comenzó a explicar Moreno.

Resolución provincial N° 1.816:

«En ese contexto, cada una de las instituciones está trabajando y reviendo su plan institucional para lograr contactar y mejorar las trayectorias de los estudiantes. Específicamente, en el caso de los estudiantes de último año de secundaria, se planteaba si en algún momento se podía volver a la presencialidad ya tanto en esa resolución del Consejo Federal como en la jurisdicción y que sean una prioridad porque están saliendo del nivel», expuso el funcionario.

Y sumó: «Hay un seguimiento de cada uno/a de los estudiantes que pueden ir acreditando, el que lo haga en diciembre quedará egresado, el que no, seguirá en febrero, marzo y aquellos estudiantes que no lo pudieron lograrlo por distintos motivos, está la posibilidad de extenderlo hasta el 30 de abril».

Moreno aclaró que esta extensión hasta el 30 de abril no es para todos los alumnos y alumnas sino para aquellos que no hayan podido acreditar los saberes hasta febrero o marzo.

«Dentro del Consejo Federal nace un acuerdo que sale en resoluciones y cada jurisdicción la adapta de la mejor manera. Nosotros aún no hemos avanzado en la normativa jurisdiccional para llegar a ese punto pero sí hemos avanzado en la acreditación y eso es importante porque quienes no acrediten este año- no sólo hablando de los estudiantes de 5to que es una situación especial- podrán acreditarlo porque se ha establecido una unidad pedagógica entre el 2020 y el 2021 justamente para no perjudicar las trayectorias débiles», dijo Moreno.

«En cuanto a la consideración con los chicos de último año, como salen del nivel, hay que darle un tratamiento diferencial para que ese acompañamiento del ciclo lectivo sea hasta el 30 de abril. Es importante aclarar que no todos siguen cursando hasta el último día de abril. Esto no es así. El que acreditó en diciembre ya terminó el secundario. Esta extensión es para aquellos chicos que hayan tenido una trayectoria débil y que sea necesario seguir apoyándolo y dictándole clases para que obtenga los contenidos que deben saber, no es una extensión para todos los chicos del último año», enfatizó.

Sobre el inicio de los chicos del último año de secundario que deseen continuar sus estudios terciarios o universitarios, Moreno comentó que mantienen mucho diálogo con las universidades para contemplar estos hechos desencadenados por la pandemia. «El año pasado, el chico/a que no podía tener todos los espacios curriculares aprobados tenía la posibilidad de rendir en las mesas de abril de este año, julio y septiembre. Ahora, la mayoría de las universidades extendieron este plazo hasta octubre, estamos todos trabajando en conjunto para solucionar la problemática de los chicos de último año de este 2020″.

«Siempre, digo hablando de la normalidad antes de la pandemia, tenían chances de acreditar hasta septiembre y ahora las universidades lo extendieron hasta fines de octubre, contemplando la situación de que el estudiante que quisiera seguir estudios universitarios o terciarios pudieran ingresar y tener un tiempo para terminar la secundaria y acreditar con el analítico correspondiente», sumó.

En referencia al calendario escolar, Moreno enfatizó en que no se modifica. El 4 de diciembre termina el cursado regular para el nivel secundario y luego, hay una extensión hasta el 15 de diciembre por el tema de recuperación de saberes, esas fechas no han sido cambiadas. «Sí se ha dado autonomía a las instituciones para ir regulando de la mejor manera a aquellos chicos que van aprobando y tienen una trayectoria continua y completa pero de ninguna manera el estudiante queda desvinculado hasta que no termine el ciclo lectivo. Muchas instituciones han desplegado distintas estrategias como si uno de matemáticas, por ejemplo, está acreditado al 15 de noviembre podría ser un tutor para uno de trayectorias débiles pero eso lo decide cada institución, el calendario escolar no se ha modificado, no terminan antes las clases», cerró.

Fuente: Sitio Andino / A.C.