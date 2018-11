El Director de Gestión Ambiental, Carlos Pía, y el Subdelegado de Aguas del Atuel, Mario Barbieri, informaron sobre el Concurso Alvear Más Limpio que llevó adelante la Municipalidad de Alvear.

Participaron alrededor de 200 chicos entre las escuelas Sebastián Sámper, Fuerte Nuevo, Capital Federal, Alas Argentinas, Maximiliano Leiva, Dean Funes y Salvador Giuffrida, finalizaron la jornada con un exquisito asado en el Camping de El Rincón del Indio.

Con este concurso se busca generar conciencia en los habitantes y replicar los buenos hábitos. La VIII Edición del Alvear Más Limpio estuvo destinada a los estudiantes y docentes de séptimo grado de las escuelas del Departamento. Los cursos participantes no podían superar las 30 personas, incluyendo estudiantes, docentes y acompañantes para las salidas.

Juan José Castro, alumno de la Esc. Sebastián Sámper expresó: “me pareció lindo el trabajo el programa. Hicimos tachos de basura para separar la basura, los pintamos para que estén bien señalizados. La idea es concientizar en la separación, porque esto beneficia todos, a los agricultores para que no se contaminen los cultivos”.

Mariana Ravalle, docente Esc. Fuerte Nuevo dijo: “en el tema de ambiente está muy cuestionado, sobre todo en la comunidad de la escuela, en la recolección de las botellas participó toda la comunidad escolar, las familias de los chicos y vecinos. En esa comunidad generalmente no pasa el recolector, algunos hacen los pozos de los compost, otros queman la basura, es por eso que fue muy interesante la temática, también no todos tienen agua potable, entonces la toma de conciencia de cuidar y no tirar basura a los canales de riego fue importantísima para los chicos”.

Mario Barbieri, Subdelegado de Aguas del Atuel manifestó: “estoy muy agradecido con la Dirección de Gestión Ambiental por dejarnos participar en este tipo de concursos, es muy importante que la gente sepa que los envases no deben ir a parar a los causes afectando de distintas maneras a éstos, que debemos reciclarlos. También le entregamos un material a los chicos para que sigan trabajando en la concientización porque esto es algo en lo que nunca debemos dejar de trabajar”.

Desde la Dirección de Gestión de Ambiental, Sol Vega declaró: “La idea principal de esta edición del Alvear Más Limpio fue una propuesta de que todas las escuelas iban a tener su premio, pero además lo principal era trabajar sobre la concientización del cuidado del medio ambiente y recursos naturales, también el compañerismo, compartir y trabajar en equipo. Luego hicieron varias actividades como juntar un bolsón con botellas plásticas aplastadas que fue entregado a la Cooperativa Anulen Suyai, luego elaboraron un kit ambiental de residuos uno para material orgánico y otro para inorgánico, también realizaron juegos ambientales y por último elaboraron un souvenir ambiental para regalarle a las otras escuelas”.

F.B.