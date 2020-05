Desde la Cooperativa Cecsagal resaltaron el cronograma de atención diferenciada en sus distintos lugares de pago adecuándose a los protocolos establecidos para mitigar la propagación de la pandemia de Covid-19.

A través de F.M. Viñas, el Gerente de la entidad Claudio Herrada recordó que “el 15 de mayo vence la próxima factura de energía en tarifas residenciales y comerciales; las industriales cerca del 26 de este mes”.

Asimismo, Herrada resaltó: “Nos hemos tenido que acomodar y amoldar en cuanto a los protocolos en cuanto a la atención. Desde la semana tenemos la atención diferenciadas por terminación de DNI”.

Cabe destacar que Cecsagal logró solucionar la problemática en el distrito de Alvear Oeste, donde no disponían de un lugar para que los usuarios abonen sus facturas: “Pueden acercarse a un librería que se encuentra en calle Constitución y La Marzolina”

En cuanto a Carmensa, indicó que la atención es de lunes a viernes de 14 a 17h en la Unión Vecinal y en Real del Padre se atiende en la Cooperativa de Agua de 10 a 18h los días hábiles.

“Estamos trabajando en forma diferenciada en casi todos los sectores. Se trabaja al 50%, excepto algunos que por funcionalidad no lo podrían hacer”, subrayó el Gerente y puntualizó que esto obedece a “proteger a los empleados en cuanto a la cantidad y a su vez cumplir con los requerimientos teniendo personal de reserva en sectores donde en caso de haber un contagio no tener que parar todo”.

A partir de hoy se encuentran abiertas las oficinas de Internet: La atención se realizará de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 hs y sábados de 9 a 13 hs de acuerdo al cronograma estipulado por la terminación de DNI.

Finalmente, Claudio Herrada, invitó a los contribuyentes a que cumplan con la atención por terminación de DNI ya que “ocurre que vienen personas que no coinciden y no pueden ingresar. A su vez es importante recalcar el tema de la edad porque no podemos atender a personas mayores de 60 años en Zamenhoff 27. Invito a que nuestro usuarios se cuiden y entiendan la situación”.

Recordaron, además, desde la entidad que se encuentran a disposición varios números para trámites desde el hogar mediante mensajes de Whatsapp, donde solo se recepcionarán mensajes:

Trámites Generales: 2625 601102 / 2625 598433

Internet: 2625 649107 / 2625 644035 / 2625 643625

F.B. (F.M. Viñas).