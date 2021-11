En la previa a la jornada democrática del próximo 14 de noviembre en la que elegiremos representantes legislativos nacionales, provinciales y departamentales, el Frente Cambia Mendoza espera ampliar la diferencia de votos con el justicialismo, como sucedió en las PASO.

En General Alvear, la Lista 503 lleva como candidatos a concejal a Hernán Climent, Alejandra Torti, Adrián Caltabiano y Cecilia Ariet con propuestas inclinadas a ‘darle continuidad a las políticas de desarrollo implementadas por la administración del Intendente Walther Marcolini‘.

Cecilia Ariet, candidata en 4º término, dialogó con F.M. Viñas sobre este desafío político al que aseguró asume con compromiso y responsabilidad: ‘Estamos visitando a vecinos haciéndoles llegar nuestras propuestas y escuchándolos. La verdad es necesario seguir escuchando las sugerencias de los vecinos que quieren que Alvear siga creciendo‘, comentó sobre la campaña electoral.

Compartiendo su lectura sobre el contexto actual, considera que ‘la situación social y económica genera mucha incertidumbre. No sabemos si a final de mes vamos a cobrar. La idea nuestra es seguir gestionando y pidiendo todo lo que tenga que ver con justicia. La acción de uno es una reacción del otro. Hay mucho que hacer en el consciente e inconsciente de cada uno de los alvearenses, mendocinos y argentinos‘.

Ariet es psicopedagoga y se desenvuelve desde hace años en la DGE recorriendo escuelas del departamento: ‘Desde el gabinete hemos estado trabajando mucho acompañando a todos aquellos chicos que estuvieron desconectados por la pandemia‘, resaltó, y en la misma línea analizó los efectos de la pandemia en el ambiente educativo: ‘La situación social por la pandemia que se planteó a nivel mundial no estaba prevista por nadie y salir adelante no ha sido fácil. Los chicos son quienes más sufrieron porque no hay mejor lugar de contención que las escuelas por eso luego de la situación que vivimos debemos que fortalecer lo que tenemos‘, consignó.

En este sentido, sostuvo que hay que trabajar en brindar contención a estudiantes que sufren ataques de pánico relacionados al estrés y a situaciones ambientales y sociales de sus familias como así también concientizar sobre el bullying: ‘Si uno va trabajando con la familia y le hacemos ver que el chico está necesitando ayuda se trabaja de otra forma. Hay muchos que también sufren de bullying y hay que abordar este tema para que esos casos no sucedan‘.

Cecilia explicó que ‘el agredido siente que lo atacan y hay que trabajar en esos casos con los dos, el agresor y el agredido. Ninguna clase de violencia es aceptable bajo ninguna mirada. La violencia lo único que genera es más violencia y no cambia nada a nadie. Existe violencia gestual,verbal,económica y física pero las tres primeras son más dañinas que la física ya que van quedando en nuestro consciente e inconsciente y nos van dañando nuestra autoestima‘.