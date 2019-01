Cecilia Argones se convirtió en la primera mujer de la historia de la Policía en llegar al máximo rango: Comisario General, un cargo al que habrá que sacarle el género masculino. Se ha desempeñado en dependencias como comisarías, Bomberos, Licencia de Conducir y Sanidad Policial, entre otros destinos.

Cecilia, de 48 años, es licenciada en seguridad y muestra a ambos lados de su camisa un cúmulo de condecoraciones que consiguió en casi 29 años en los que ejerció distintos cargos policiales.

Llegó a la fuerza con sólo 19 años pero con un objetivo claro: no limitarse en sus aspiraciones por el hecho de ser mujer, aunque eso le significara tener que ser quien abra caminos. “En el 2005 fui la primer uniformada que llegaba a ser bombero, había otras mujeres pero hacían tareas de pericias o administrativas. Y allí había que ganarse el lugar, y a eso se llegaba poniéndose a la par de mis compañeros, que fue lo que hice“, reflejó.

En su paso por distintas dependencias policiales, conoció por dentro las diferencias sexistas que sobreviven al quehacer policial, pero como buena subordinada -así se autodefine- evita precisar los destinos en los que las padeció. “No es lo mismo que una orden la dé una mujer a que la dé un hombre, no se toma del mismo modo. No les cae bien (a los policías) que sea una mujer quien les dé la orden, algunas veces para que obedezcan hay que acudir a los reglamentos“, advierte.

Argones aseguró que aun hay diferencias entre hombres y mujeres “entre pares y subalternos” dentro de la Policía de Mendoza aunque “eso no significa que no se sienta el apoyo del superior“. La flamante comisaria reconoció que llegar hasta allí fue “bastante difícil, siendo madre, esposa y funcionaria, pero no es imposible, se puede”. Sin dudas, sus logros abren camino a otras mujeres en la fuerza y ella confía en que así será: “lo van a alcanzar, se está integrando mas la policía con mujeres que hombres”

Desde el lunes, Argones tendrá a su cargo la Distrital 1 de la provincia, que comprende Ciudad, Godoy Cruz y el Centro Cívico, lo que supone que estará al mando de más de 500 efectivos a los que intentará contagiar su bien más preciado: “La lealtad a la gestión, no a la política, sino a la gestión policial. Me interesa que quienes trabajen conmigo sean respetuosos de las órdenes de los superiores y de los reglamentos y honestos, con eso me basta“.

Roberto Munives, Director General de Policías, resaltó por “encima del tema del género, está el tema profesional. Como dijo el gobernador, acá va a primar la profesionalidad, la capacidad de trabajo, de responsabilidad, lealtad, nobleza y todas aquellas virtudes que hacen a todo un policía, varón o mujer”.

“Es un inmenso orgullo que conduzca los destinos de la distrital Nº 1, céntrica de nuestra capital de Mendoza junto al departamento de Godoy cruz, la Comisario General Argones”, afirmó la máxima autoridad de la Policía de Mendoza.

F.B.