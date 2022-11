Por los estragos que produjeron las heladas tardías en los cultivos de Mendoza, la Federación Agraria Argentina que dirige el alvearense Carlos Achetoni le envió una carta al gobernador Rodolfo Suarez pidiéndole ayuda para los productores locales puesto que las actuales herramientas «son insufientes».

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA

Rosario, 3 de noviembre de 2022

Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza

Dr. Rodolfo Suárez

S / D

Por medio de la presente me dirijo a Ud. como presidente de la Federación Agraria Argentina y

como mendocino, en el marco de las heladas tan tremendas que impactan en estos días a múltiples zonas de la

provincia de Mendoza y que se suman a las ocurridas en septiembre que helaron la fruta. Esta nueva inclemencia,

como seguramente sabe, ha profundizado la situación existente y se podría decir que se ha llevado casi toda la

cosecha de fruta y uva. No tengo dudas de que se trata de un tremendo y sombrío panorama para los

productores, a quienes ahora les faltan todavía 18 meses para volver a cosechar.

En este contexto dramático, no tenemos dudas de que deberán implementarse ayudas desde los gobiernos

nacional y provincial, para hacer frente a tanto desastre. Y esto debería implementarse a través de aportes no

reembolsables para los productores damnificados.

Este escenario tan desolador solo se puede comparar con lo acontecido durante el año 1992, cuando se

perdió fruta y uva para vino. En aquél entonces, por lo acontecido, las autoridades ayudaron a través del

otorgamiento de créditos, pero luego de algunos años se debieron condonar para que los productores salieran del

endeudamiento y no perdieran todo. Es por este fuerte antecedente que me permito solicitarle a Ud. como

gobernador que, a través de funcionarios de la provincia de Mendoza, por favor considere avanzar en la

asignación de una ayuda extraordinaria en carácter de subsidio, debido al fuerte daño del presente año y a la

sumatoria de daños de años anteriores. A la vista del pasado, es necesario no volver a cometer nuevos errores

que sigan sacando del circuito productivo a los pequeños y medianos productores.

Considero que las herramientas financieras que ofrece el gobierno provincial son insuficientes, por lo que

deben ser entendidas como un complemento o como parte de una solución más integral. Porque no están dadas

las condiciones para que tantas familias puedan afrontar el pago de créditos, en este escenario que describí y no

dudo Ud. conoce. Es central que se arbitren los medios para brindar una asistencia en forma de subsidio para

labores culturales que permita la subsistencia de las familias productoras y trabajadoras de nuestra querida

provincia. Y esto debería generarse articulando entre la provincia y la Nación.

Desde mi rol, me pongo a disposición para colaborar en las gestiones que sean necesarias, tanto al nivel

provincial como nacional, pues la situación amerita el esfuerzo mancomunado de todos: gobiernos,

organizaciones y sociedad civil, para salir adelante.

Sin más que agregar, a la espera de su pronta y favorable respuesta, lo saludo muy cordialmente,