Carolina Cordero (23), flamante Reina de General Alvear, fue en 2012 soberana del Festival de la Ciruela de su departamento. Sin embargo, para ella esta experiencia no era suficiente como para enfrentar un reinado vendimial con la responsabilidad del caso. Por eso, se negó año tras año ante quienes le sugerían que se postulara por Bowen, el distrito que la vio nacer y en el que vive.

“No decía que no porque no me gustara Vendimia. ¿A qué mujer no le gusta Vendimia? Pero sentía que no estaba preparada para asumir esa función. Este año, cuando me buscaron nuevamente, hablaron con mi familia y conmigo y me sentí muy bien. Entonces pensé: éste es el momento indicado”.

-¿Cómo es un día de tu vida?

-Soy profesora de Educación Física y tengo la suerte de poder trabajar haciendo lo que me gusta. Durante la temporada de verano lo hago en una colonia de vacaciones y soy entrenadora de una escuelita de básquet a la que asisten más de cien chicos. Trabajo también en un gimnasio y para este año tomé unas horas de vóley en el colegio El Ceibo. Estoy todo el día ocupada pero no me quejo. Trabajo en lo que quiero y soy muy feliz.

-¿Siempre supiste que querías estudiar Educación Física?

Sí. Pero este año quiero empezar Ciencias de la Educación en la UNCuyo para seguir capacitándome. Me gusta mucho esa carrera y me aceptan algunas materias.

-Pero, tal vez, no contabas con que ibas a ser Reina departamental. ¿Has pensado cómo vas a organizar tu vida?

-Todavía no pero si veo que algún trabajo me limita voy a tener que dejarlo, obviamente porque yo tomé la responsabilidad de ser Reina y tengo que representar a mi departamento como se lo merece.

-¿Y cómo se merece ser representado?

-Tengo varios proyectos como Reina. Me gustaría poder representar bien a los agricultores, escuchar sus necesidades y hacerlas llegar a las autoridades municipales. En 2016, por ejemplo, presenté a través del apoyo de un concejal un proyecto denominado “Más niños en la cancha y menos en la calle”. Y me lo aceptaron. Entonces, vamos a recibir dinero y materiales. Estamos muy contentos.

-¿Has pensado que podés ser la próxima Reina de la Vendimia?

-No lo he pensado mucho pero la idea siempre la he tenido. Creo en la ley de atracción: si uno desea algo, puede llegar a lograrse. Pero no quiero hacerme expectativas muy grandes. Es preferible sorprenderse y no desilusionarse. Mendoza es una provincia con mucho potencial, mucha riqueza y muchas cosas por conocer; me encantaría que en todo el país y el mundo se conozca todo lo que tenemos para mostrar.

-¿Te gustaría viajar para dar a conocer Mendoza?

A mí me gusta mucho leer; por lo tanto, quisiera primero que nada leer bien sobre Mendoza y capacitarme. No me gustaría ser una Reina improvisada. Pero claro que me encantaría viajar y representar a Mendoza en el mundo, ya que la considero una de las ciudades más lindas.

-Si tuvieras que elegir un momento de todos los festejos vendimiales, ¿cuál sería?

-Me gusta mucho la Fiesta de mi departamento y la de este año no dejó de sorprenderme. El Carrusel también me gusta mucho y, sin dudas, el Acto Central, por el espectáculo, por la cantidad de gente que convoca y la magnitud que ha tomado. Nunca estuve en un Acto Central; sólo una vez en una repetición. Siempre lo vi por televisión.

-¿Imaginás cómo te vas a sentir ese día frente a tanta gente?

-¡No sé! (risas). Creo que hay que tratar de ser uno mismo. Esa noche voy a intentar ser auténtica y disfrutar cada momento.

-¿Qué significa Vendimia para vos?

-Mendoza tiene mucha historia y tantas tradiciones que rescatar. Vendimia es parte de esa historia, de esas tradiciones… Es parte de nuestra identidad; nos mantiene vivos y se debe seguir festejando. Espero, si tengo la oportunidad, ser una embajadora digna como se merecen todos los mendocinos. Creo que Mendoza es una tierra con alma.

En la balanza

Noche / Día

Verano / Invierno

Asado / Pastas

Vestido / Pantalón

Cena romántica / Paseo al aire libre

Libro / Película

Mar / Montaña

Tinto / Blanco

Vendimia / Fiesta del Sol

*En negrita, lo seleccionado por la reina

FUENTE: LosAndes