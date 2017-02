Tras el final de la fiesta “Historias de el sol y el río”, que se vivió en la Bodega Faraón, el departamento de General Alvear coronó a su soberana vendimial, la representante del distrito de Bowen Carolina Cordero. La Virreina electa fue Julieta Barroso, quién represento a Los Compartos.

Carolina Cordero la flamante reina alvearense, tiene 23 años y es Profesora de Educación Física. Luego de la emoción que significó el momento de la coronación se adueño del escenario y se dirigió a los presentes. “ No puedo explicar con palabras lo que siento en este momento, agradezco a mi gente querida de Bowen, a mi familia y amigos. Los verdaderos protagonistas son los agricultores, no bajen los brazos, sabemos que el agro esta muy castigado pero no pierdan la esperanza. Ahora quiero que todo el pueblo me acompañe en Mendoza” remarcó la bella rubia alvearense.

La joven representante de Bowen fue elegida con 32 votos contra 21 que recibió Julieta Barroso de Los Compartos. La elección contó con el voto de aquellos presentes cuya terminación de DNI eran 30 y 48, además de funcionarios, instituciones y periodistas.

La Dirección General de la fiesta estuvo a cargo de David Longedo, en tanto que la Dirección Coreográfica por el bailarín y profesor de danzas folclóricas, Jorge Rubio. Emanuel Martínez fue el responsable de la Dirección Musical.

“Historias de el sol y el río” narró el encuentro de dos niños en la Bodega Faraón, el relato fue tomado de Víctor Cremaschi quién fuera el creador del proceso de fermentación continua. Más de 150 artistas se lucieron con la música en vivo que mostró una gran versatilidad de la mano de músicos alvearenses que compusieron distintas piezas exclusivas para la fiesta.

Mucho color y ritmo se vivieron en la noche sureña con una gran participación del público que se acerco masivamente para vivir vendimia y alentar a sus candidatas con pancartas, bombos y carteles.