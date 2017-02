Carolina cordero, nueva reina electa del departamento, brindó algunos detalles de su vida personal antes y durante su candidatura.

En el 2011, Carolina fue reina del Festival de la Ciruela y también la llamaron en ese año para la vendimia, pero en ese entonces era muy pequeña y no quiso presentarse.

Este año volvió a ser convocada y terminó siendo nada más ni nada menos que la reina departamental.

Ayer domingo por la noche se llevó a cabo el acto de asunción y Carolina expresó haberse sentido muy acompañada por la gente.

“No llevé la cuenta de los votos, pero sentí mucho el apoyo de la gente que me acompañó hasta muy tarde. Fue un momento que nunca voy a olvidar”, reveló emocionada la bella joven.

“A esta edad una tiene otra visión del mundo. Hace unos años no estaba preparada para algo así. Antes de ser coronada trabajé en un gimnasio, en una escuela secundaria ejerciendo básquet y en la colonia de vacaciones. Siempre me junté mucho con mis amigas en la tarde. Este año va a cambiar un poco esa rutina, pero no voy a dejar de lado a las personas importantes que rodean mi vida. Últimamente he estado muy ocupada por todo este asunto y lo voy a seguir estando; hoy mismo salgo hacia Mendoza para dar algunas notas”, detalló.

