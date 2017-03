La Reina Departamental de la Vendimia, Carolina Cordero, hizo público un par de publicaciones en su cuenta de Facebook cargadas de emoción donde destacó el apoyo recibido por parte de la gente, y aprovechó el momento para reclamar por el nuevo sistema de votación que debutó este 2017.

A continuación, las dos publicaciones:

Hola mi querido Gral. Alvear!! Quiero decirles que estoy muy feliz de portar los atributos y ser la embajadora de este hermoso departamento, sólo espero estar a la altura! También agradecerles por cada saludo, por cada palabra hermosa que me han hecho llegar a través de distintos medios, disculpen por no responder, es que no he tenido tiempo. Pero les aseguro que me llenan el alma, pedirles que me sigan acompañando como hasta ahora lo han hecho! Saludos y feliz Vendimia!

Y en otro post, publicó

Hola a todos! Quiero hacerles llegar a través de este medio mis felicitaciones a Vicu, una hermosa joven que tuve la suerte de hacerme amiga y sé que nos va a representar muy bien!! Por otra parte, decirles a la gente que me apoyó, y obviando las criticas sin sentido, que acá trabajamos mucho, que los medios, autoridades, cónsules que nos conocieron, podan elegir con razón y me sentí muy alagada por estos. Siempre con humildad y respeto, entre otras cosas!! Y quiero también aprovechar para pedir públicamente que el voto vuelva a ser como antes, no vamos a tener chicas que quieran presentarse, el sur no está cerca, las entradas se volaron en menos de dos horas y sé, soy consciente de que era muy difícil!! Apoyemos la emoción, el voto público no nos favorece!! Gracias a los que trabajaron, a mi familia, amigos y demás afectos que están siempre!!