En una mañana de junio con temperaturas cercanas al cero grado y rodeado de hierros, máquinas manuales y de pie, chapas y un sinnúmero de herramientas necesarias para realizar cada trabajo, Carlos Elio Sisterna trabaja en su taller metalúrgico Hermai (unión de los nombres de sus hijos Hernán de 20 y Mailen de 18).

Lo hizo hace tiempo con la compañía de Carlos, su papá, y hoy con la de Josefina, su mamá, sostenes desde siempre en su dura lucha con hierros húmedos pero con el objetivo claro de cumplir los pedidos de sus clientes. En este caso, con uno especial, hacer el monumento que eterniza la lucha de un pueblo contra la minería contamienante a través de la ley 7722.

“Con gusto mis manos modelaron y le hablaron a los hierros por medio de las grinfas y muchas herramientas y plasmaron cada línea que dibujó el profesor Marcos Salcedo en el papel”, dice a modo de apertura de la charla.

Este herrero artístico, casi anónimo, es el que dio forma y sentido al monumento que engalana el ingreso al departamento de General Alvear por el Acceso Este.

El paso del tiempo y las sorpresas de la vida permitieron reencontrarse con Marcos Salcedo (fue su profesor de dibujo en la escuela Carlos María de Alvear año 1977). “Hoy es un amigo de la casa y trabajamos en el armado de grandes monumentos, para destacar figuras o momentos del departamento”, explica.

“El profesor Marcos Salcedo me trajo hace tres meses atrás la maqueta que él pensó, la silueta del monumento, la analizamos, dibujamos con tiza en el piso, trabajamos, diseñé la gota plana y se fue. En los primeros días de mayo volvió con la idea firme para ejecutarla y nos llevó cerca de 45 días terminarla e inaugurarla”.

Con la ilusión a cuestas parta poder desplegar los conocimientos adquiridos en la vieja escuela ENET N° 1, promoción 1985, más las capacidades y aptitudes adquiridas con la práctica, a través de los años cimentó su labor de herrero o metalúrgico. “Siempre me gustó la herrería artística después de observar trabajar a mi tío Andrés Rivas y a partir de ello tomé lo que me gustaba y empecé a trabajar en la metalúrgica Barroso hermanos, luego en ALPA hasta el 96 y diez años después me abrí camino solo con mi taller propio”.

Actualmente tiene interés de hacer “este tipo de obras grandes de tamaño. Es agradable y emotivo aunque te felicitan y después se olvidan pero me queda la satisfacción de saber que uno fue el que moldeó con sus manos, y le dio forma a las obras con materiales comunes y nobles como el hierro y la chapa”.

En 2012, siempre bajo el diseño de Marcos Salcedo, ideas desplegadas en papeles, Carlos llevó a la práctica la escultura del Gaucho, erigida en el Acceso Este y Alberto Granja. “No tengo nada más que palabras de agradecimiento para el profesor Marcos Salcedo por haberme hecho partícipe en la realización de tan majestuosa obra de arte en memoria de los 10 años de la ley 7722 sobre la minería contaminante y el cuidado del agua en Mendoza”, reflexionó Carlos. El último monumento que forjó en conmemoración a los 10 años de sancionada la ley 7722, simboliza a la familia unida en su lucha por el agua.

Están representados dos adultos, dos niños y dos mujeres en estado de gestación, sosteniendo la gota de agua.

Los elementos utilizados incluyen la base de chapa de 65 mm, el centro, un caño petrolero de 4, 20 metros de alto; la siluetas de hierro dulce trabajado en frío con grinfas. La gota que cierra la obra está confeccionada con hierro del 12 dulce complementado con hierro del 10.

Otras de las obras es el Gaucho. La figura del Gaucho es una obra abstracta, realizada en el 2012. No tiene rostro, las manos son difusas y les dio distintos toques observando las vestimentas de los gauchos como la rastra de tientos y una trenza de cuatros hilos simulada con alambre del 14 . En el centro está el escudo de General Alvear. Usó para construirlo, ácido. El poncho lo armó en chapa del 18, trabajada en frío con un bombo hojalatero. Tiene una altura de 2,27 metros desde la base a la cabeza y se erige en la Ruta 188 y Alberto Granja, en el ingreso al barrio Faustino Andrés.