Carlos Ponce y Agustín Anzorena pasaron por ‘Puntos de Vistas’ y comentaron acerca del peligro de que sufren los brotes durante las heladas y la comercialización de los frutos.

En la segunda semana de octubre se pudo evidenciar un descenso en la temperatura que ‘ya estaba previsto y lamentablemente sucedió’ asegura el Director de Agricultura, Agustín Anzorena. ‘Tenemos distintos pronósticos, desde los más pesimistas que aseguran grados bajo cero hasta los optimistas que indican leves brisas en las noches’.

El historial de las semanas anteriores brinda brisas nocturnas que no permitirían un brusco descenso en la temperatura, pero ‘estamos en una temporada en la que ya la viña está dañada y se encuentra muy sensible a la temperatura’. El departamento también aporta otros productos que también se ven afectados, como lo es la ciruela d’agen pero se espera que ya no corran peligro.

En cuanto al comercio de la ciruela, Carlos Ponce dijo que ‘hay una pendencia el mercado internacional, Alvear no es formador de precios en cuando al commodity principal (mercadería principal)’. Cuando el mercado no convalida es porque el precio está muy alto, hay una retracción de consumo lo retraen las importaciones y se deja de comercializar. ‘Hay que ajustar los costos para que se pueda tener una presencia activa en el mercado’.

Cada vez se busca exponer más a los productores locales, es por eso que Alvear participa de distintas ferias internacionales ‘este año podemos volver a participar de la feria SIAL, en París, que es una vidriera para nuestros productos’. A nivel internacional son dos las ferias de alimentos más importantes, SIAL en Francia y Anuga en Alemania.

Gabriel Vallejos