El Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Carlos Ponce, estuvo el sábado en aire de F.M. Viñas en “Puntos de Vista”. Múltiples fueron los temas que desarrolló en medio de la entrevista realizada sobre los indicadores económicos, sociales y políticos que marcan el inicio del año 2019.

“En este momento es una situación compleja para la recesión económica importante que se vive en consecuencia de los ajustes que se hicieron en el 2018. Esperamos que el Gobierno Nacional pueda corregir los indicadores para que la economía no esté inestable y por consiguiente a las economías regionales no nos pegue tan duro. La inestabilidad argentina viene de muchas décadas y nos deja expuestos por eso afirmamos que no hay soluciones mágicas. Las soluciones radican en un consenso generalizado y establecer políticas de estado y decir bien hacia donde apuntamos” destacó Ponce.

Sobre la realidad que vive el departamento, reflejó: “En Alvear tenemos convergencias políticas y económicas. El clima no ha sido positivo y la verdad eso afecta la producción en todos sus sectores. Argentina ha estado en los últimos 20 años muy pobre en generar mercado y consolidar lo que se debe. Tenemos que hacer un revisionismo y dejar de echar culpas y mirar hacia adelante. Si estamos donde estamos es porque se han hecho las cosas mal, no hay soluciones mágicas. La administración departamental ha sido austera y una gestión decente donde intentó ordenar el municipio y proveer una mirada distinta a los alvearenses en base al desarrollismo”.

Además comparó el nivel productivo del vecino país trasandino respecto al local en cuanto a las gestiones y políticas implementadas. “Hoy Chile exporta a China 1.500 contenedores en fresco de ciruelas (25 millones de kilos) con un precio al productor de 1, 10 dólares. Ellos vienen 40 años desarrollando políticas de desarrollo de mercado y esas gestiones la hizo una clase política y los productores se fueron adhiriendo a ese modelo. En cambio, nosotros estamos en divergencias y esa coyuntura perjudica a todos”.

“Hoy hay un stock de enlace que viene del año pasado que compensará la merma, habría que ver cómo se comporta el mercado con la corrección de precios. La merma estará radicada en el 70% del volumen en fresco. El año pasado los precios anduvieron bajos ($2,5)” agregó sobre la realidad de la producción de ciruelas. “En términos generales, en el 2002 cuando se produce el boom de la ciruela exportador se produce por la feroz devaluación acompañada por un crecimiento constante de los commodity, productos primarios. Frente a un mundo demandante de alimentos se sumaron factores de ese contexto y eso fue benéfico para la economía. En ese momento no se aprovechó para que en tiempos de vacas flacas hubiera sostén. Ese camino de cerrarse al mundo no podemos volver a vivirlo”.

“Falta mucho camino para abrirse al mundo. El Gobierno Nacional se ha equivocado en muchas cosas. Deberían definir concretamente qué quieren hacer para corregir esto”.

En pleno marco de ajustes, la previsión social se ha visto condicionada levente por este proceso. Ante esta realidad, Carlos Ponce, destacó que “hay que priorizar. No es la misma la situación de un productor sojero que un productor de la Escandinava. Al último el municipio y el gobierno deben ayudarlo con mayor ímpetu. Nosotros no producimos el alimento que necesita el secano”.

