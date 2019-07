El pasado sábado en “Puntos de Vista” el Director de Gestión Ambiental Carlos Pía saldó dudas generadas por diferentes publicaciones y desmintió las fake news que lo asocian con una postura a favor del Fracking. (Parte I de la entrevista).

Frase destacada: “Todo lo que he dicho ha sido en absoluta concordancia con la posición del Municipio leído previamente en la Intendencia”.

“Tenemos un posicionamiento muy claro, lo ha vuelto a decir el Intendente, respecto al fracking. Ayer tuvo que decir por enésima vez cuál es la postura que mantenemos hace más de 13 años respecto a cualquier método de extracción petrolera que afecte a la población y sus actividades”, señaló Pía.

FAKE NEWS EN TORNO AL FRACKING

“Se dijeron varias cosas en redes sociales y me retrotrae a otras como el audio de la docente que decía inmensidad de barbaridades sobre el Fracking con carencia de conocimiento técnico, por lo que no son ciertas. Luego vi un video de un profesor de educación física que mostraba el Marginal del Atuel seco en invierno y decía que estaba seco porque el agua se usaba para el fracking. Después dijeron que estaban haciendo fracking en Atuel Norte cuando en realidad se plantaba hacer en un lugar que es al norte del Río Atuel y que abarca el Sosneado”, testimonió el Director a su vez que subrayó que estas “falacias” generan el descreimiento por parte de la población respecto a la verdadera lucha de los ambientalistas que pugnan con conocimiento técnico y de manera coherente.

Además agregó: “Este fin de semana hablaban que una perdida por pinchadura alcanzaba los 2.000.000 de litros de agua. Esto no es así porque sería raro que una empresa y autoridades de control no avizoraran un charco de tal semejanza. Las empresas son sujetos obligados de tomar cualquier tipo de contingencia frente a desastres generados por la actividad que realicen”.

ACCIONES EN CONTRA DE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA

“Cuando viajamos el año pasado al Senado por los proyectos de reforma de la Ley 7722 de Agulles y Abraham (PJ) manifesté un posicionamiento que lo dejamos por escrito, está filmado y lo hemos dado a conocer a la Asamblea del Pueblo, a la Multisectorial y a las entidades. Cuando firmo un dictamen lo hago en representación de una entidad donde el jefe es el Intendente por eso no puede haber diferentes posiciones. Lo mismo hicimos con Hierro Indio, Sierra Pintada y Portezuelo del Viento”, explicó Pía.

Respecto a los cuestionamientos que le hacen se destaca la ausencia en cortes de rutas. Pía subrayó “He ido a un montón (cortes de ruta) pero cuando vas y te insultan lo dejas pasar una o dos veces pero para seguir siendo agredido por personas que no me representan, no voy o lo hago con personas que coherentemente tengan conocimiento sobre el tema y se ocupen por empaparse en el tema. Cuando mezclan cuestiones de otra índole como los tarifazos, la economía, la fumigación y tantas otras con la verdadera lucha tengo mi derecho de no ir”.

F.B. (F.M. Viñas).