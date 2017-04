Desde ACOVI (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas) buscan darle mayor importancia al debate sobre el proyecto de ley de un Seguro Agrícola.

Carlos Iannizzotto, presidente de CONINAGRO y directivo de ACOVI y FECOVITA destacó la importancia de que el productor pueda invertir sin estar sometido al “cielo abierto” ya que en la mayoría de las economías agrícolas que progresan en el mundo, han intentado acotar varios riesgos que asume el productor, entre ellos, el problema climático agravado en estos últimos años.

“Se recomienda que haya un seguro integral que con CONINAGRO y el sector cooperativo lo estamos promoviendo y expusimos en el Senado de la Nación un seguro integral de todo tipo de riesgo que cubra al productor para que aumente su productividad y tenga reglas más previsible” aseguró Iannizzotto.

Han propuesto que el seguro no sea obligatorio, sino que sea voluntario y que la adición del productor surja porque tenga beneficios crediticios, que no sea un costo mayor sino que busque aliviar las estructura en los costos de los productores “creemos que las iniciativas que hasta ahora han estado tanto nacionales como provinciales ha sido el problema que no han cubierto todos los riesgos que tiene el productor, ya no es solo granizo” agregó el presidente de CONINAGRO.

Además hizo referencia al rol del Estado y dijo “Tiene que aportar porque solamente los daños climáticos producido por las inundaciones en la zona lechera llegaron cerca de los 3500 millones de dólares en perdida, además los incendios y demás problemas climáticos. Tiene que haber un aporte del estado porque lo va a recuperar rápidamente en función de una mayor productividad” concluyó.

