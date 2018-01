Carlos Achetoni, productor de General Alvear y representante de Federación Agraria, y Aníbal Luna, en representación de “POS” agrupación de productores de Real del Padre, estuvieron el día sábado en el programa Puntos de Vista y opinaron acerca de la actualidad productiva en nuestra zona y sobre el pedido de un subsidio al Gobierno para los productores.

“No hay ningún tipo de expectativa en los productores respecto al precio de la fruta, sin embargo hay anuncios por parte de Nación para financiamiento para los productores. Lo que no tiene valor es el producto, y el productor tiene que sacar un financiamiento para todo el proceso productivo” destacó Achetoni.

Y agregó, “en la zona se ha perdido más de 3 millones de kilogramos de damasco. Esperemos que no pase esto con la ciruela, porque con el durazno ya está pasando. Para el durazno, no hay interés por parte de los industriales, la oferta es enorme pero el agricultor no está produciendo con sanidad y calidad. Seguimos con poca calidad y sanidad, y por esto quedan afuera los productores”.

Además, Luna destacó el interés por parte del intendente Walther Marcolini en este tema y la preocupación del mismo, ya que ha organizado una serie de reuniones con los distintos participantes de este sector para ponerse al tanto y tratar de brindar una solución a los mismos.

Es por ello que el intendente medió una reunión para la semana entrante entre el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, y productores de la zona. El motivo de la misma es plantear el pedido de un subsidio, “no de 20 centavos, sino de 1 peso como mínimo para el productor” indicó Luna.

Quien agregó un importante dato, “la cosecha y acarreo tiene un precio de $1,30 contra $1,80 en el mercado, al productor le quedan 50 centavos. El lunes nos recibiría el ministro Kerchner para seguir planteando lo mismo, el subsidio. Ese es el objetivo. A muchos productores no le gusta la idea, pero para salir de esta coyuntura tenemos que recurrir al subsidio”.

