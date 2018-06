Este martes ingresó a Diputados la iniciativa para continuar con el control y erradicación de la plaga ” Lobesia Botrana”.

La letra de la norma llegó a la Legislatura tras la visita del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, quien, junto a autoridades provinciales anunció este lunes que el Gobierno nacional aportará 100 millones de pesos, la Provincia 50 millones y el resto de los 300 millones de pesos que costaría la campaña 2018 lo aportarán los productores vitivinícolas que poseen más de 5 hectáreas con un pago de 1.500 pesos por hectárea.

Así, quien tenga 7 hectáreas, deberá pagar sólo por dos: 3 mil pesos. Este dinero será recaudado por el Departamento General de Irrigación, que además del cobro del canon por el agua, sumará el ítem para el combate de la plaga.

Ahora bien, con los tiempos ajustados para comenzar con la próxima campaña, a muchos productores no les cayó nada bien la decisión del Gobierno nacional que contó con la venia del provincial.

Por su parte, el representante de la Federación Agraria Carlos Achetoni, ante los microfonos de FmViñas comentó que el origen que tiene esta plaga comienza a desarrollarse en el 2008 en Chile y muy rápidamente producto del traslado de maquinarias de cosecha desde Chile hacia la Argentina, sin los controles necesarios, aparece en forma rapida en el territorio argentino. Si bien es una plaga que demora muy mucho en propagarse, en trasladarse, de hecho se empezó a desarrollar en el este mendocino y para que apareciera primeros focos en el sur mendocino pasaron unos cuantos años. La falla que hubo para que apareciera en Argentina fue de los controles de estas máquinas que ingresaron desde Chile y donde ya se había manifestado esta infección.

“El día lunes se tuvo una asamblea en donde la preocupación inmediata del sector es que el productor probablemente no tenga los recursos necesarios para afrontar el seguro agrícola y sobre la misma aparece esta situación en dónde se nos obligaría a pagar la mitad de los aportes para poder desarrollar el control de esta plaga y la verdad no estamos en condiciones y no corresponde que los productores que no fueron los que provocaron el desarrollo de esta plaga sean los que se tengan que hacer cargo. Lo vamos a plantear sobre la mesa y éste va a ser un tema de debate lo que sí nos sorprende bastante y nos molesta mucho que las prácticas que se desarrollaron se hayan hecho sin consultarnos. En todos los sectores y en todas las zonas productivas ha caído bastante mal la medida y también cayó mal dentro de la Legislatura y no tuvo la aceptación como para desarrollar el tema, y ahora están tratando de corregirlo para que a lo más pequeños no nos impacte los aportes. Pero de todos modos obviamente necesitamos un debate más profundo y en dónde se puede a llegar a un consenso y a que el aporte sea reconociendo los errores de organismos nacionales y con algunos aportes de la provincia para poder seguir con el control de esta plaga que entró en la actividad y que esta bastante comprometida económicamente”, concluyó Carlos Achetoni.

A.E