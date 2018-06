Carlos Achetoni, en dialogo con Viñas, habló sobre la nota que se envió desde Federación Agraria al Municipio de General Alvear y a la Dirección de Gestión Ambiental:

“La representación en Mendoza de Federación Agraria Argentina, ocupada y preocupada por la cantidad y calidad de las aguas de los ríos mendocinos, para el desarrollo sustentable y sostenible de sus comunidades. Respetando el orden de prioridades de uso establecido por ley, velando por la preservación del recurso hídrico en cantidad y calidad, proponemos que nuestra actividad agropecuaria sea analizada y realizar todas las acciones para que se haga de la manera más inocua, garantizando productos alimenticios sanos a los consumidores y que no tenga impactos negativos en el ambiente.

Ante el inicio de la explotación de hidrocarburos no convencionales con métodos de fractura hidráulica, llamado fracking, una actividad que se inició sin estudios de base en cuatro pozos que habían tenido extracción convencional y que su control comienza posteriormente, ante el inminente avance de esta técnica en otros pozos de extracción, Solicitamos SUSPENDER por un tiempo prudencial dicha explotación, realizar los estudios necesarios de base y monitoreo de las nuevas áreas en donde se pretende realizar extracción, monitorear los pozos en donde se está desarrollando como prueba piloto y principalmente nutrirse de la mayor información posible respecto a esta técnica, tanto el gobierno, los organismos de control y la sociedad en su conjunto, para tener mayor certeza de las decisiones que se tomen y las garantías necesarias para hacer lo más correcto, ya sea que se concluya en la prohibición del fracking, la sectorización de áreas de explotación y áreas de exclusión que preserven a las cuencas hídricas de cualquier riesgo de contaminación o que se determine que se puede desarrollar y que no va a contaminar.

Por el desarrollo, progreso y crecimiento equilibrado y sustentable de nuestra sociedad mendocina”

Aquí se solicita que se suspendan por un tiempo prudencial las explotaciones a realizar y que todavía necesitan algunos estudios. Se remarca también que este tema no tiene licencia social en la provincia de Mendoza.

Esta es una nota que nace en la última asamblea de la semana pasada que se hizo con los productores en la asociación de cauces de Bowen en donde estuvo presente la gran mayoría de los inspectores de la zona de riego de General Alvear y de San Rafael.

“La afectación inmediata más allá de que se consiga o no la prohibición en la provincia la tiene los alvearenses por la Cuenca del Atuel. Este es un derecho que tienen los mendocinos y por eso la nota se comenzó poniendo al departamento como actividad agrícola, para que se analicen y para que se haga de la manera más inocua posible”, sostuvo Achetoni.

“También queremos que todas las actividades, no sólo a las petroleras y a cualquier tipo de otra actividad que se quiera desarrollar, tenga los estándares ambientales correspondientes y las garantías necesarias para que el día de mañana no se tenga que lamentar hechos que en realmente nos van a tener retrocesos, desde Federación Agraria no queremos la comparativa o la imposición o que la visión del momento soslaye lo ambiental por una cuestión económica o por una cuestión de contención de empleo, nosotros como institución tenemos esta responsabilidad de expresarnos y que las expresiones traigan aparejado aplausos y cachetazos, pero debemos expresarnos representando la voluntad de los productores y obviamente de los regantes de General Alvear” indicó el referente agrario.

A.C