En una nueva edición del programa “Puntos de Vista” se habló de la actualidad agrícola en nuestro departamento, por eso, Carlos Achetoni si hizo presente para brindar su mirada y opinión al respecto.

En primer lugar habló acerca de lo importante de adherirse al seguro multiriesgo al que pueden acceder los productores locales, “somos pioneros, porque no hay en ningún otro lugar del país un seguro multiriesgo, pero cuando no hay cosecha, y hay un seguro fuerte, se puede llegar de otra manera a cuando hay cosecha y no hay seguro” y agregó, “que esto nos sirva para cuando no tenemos fruta, usemos ese tiempo para invertirlo en cómo hacer para vender mejor. No como ahora que estamos al filo de la cosecha y no tenemos planificación concreta o planificación internacional, saliendo a última hora a vender la producción”.

Respecto a la problemática que todos los años se suscita por la diferencia de precios entre el productor y el mercado, expresó “los precios de la fruta están siendo irrisorios. Lo que se está pagando acá, el 10 a 1, hace que día a día el productor quede fuera de combate. El dinero de 3 kilos de banana es lo que cuesta 1 kilo de damasco o durazno en los supermercados. Con estos precios, queda más remarcada la diferencia. Son precios que, comparados con el mercado, generan distorsión”.

Y continuó, “a la verdulería está llegando a 70-80 pesos el durazno el kilo de durazno, y en mercado está a 400 pesos la bandeja de 8 kilogramos. Por eso, hay que analizar la cadena productiva, para ser más equitativo, pero hay eslabones que no se pueden tocar, a tal punto que no se pueden corregir distorsiones”.

Y finalizó “si estamos en libre mercado, estamos complicados, porque el Gobierno debería fijar una norma para regular estos abusos de posiciones dominantes. No digo que tengan que ser los actores principales (Gobierno), pero si deberían arbitrar la situación. Vale la pena hablarlo porque los productores están desapareciendo”.