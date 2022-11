Coordinadora de Programa Municipio y Comunidades Saludables Analía García junto al Dr. Leandro Carlevaris informaron sobre el lanzamiento de la campaña de Detección y Tratamiento Temprano de Artritis Reumatoide y brindaron detalles de la inscripción que permita acceder a la consulta de detección y posterior tratamiento temprano de la enfermedad.

Se trata de una campaña abierta, gratuita, con cupos limitados, que está dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años que presenten algún síntoma o signo específico y es organizada por Municipio Saludable, el área sanitaria y el Dr. Carlevaris, quien es especialista en la patología.

‘Se hace una selección de las personas que pueden tener esta patología, quienes pueden inscribirse en la Oficina de Municipio Saludable o vía telefónica al 2625 634392, de lunes a viernes de 7 a 12:30hs. O mediante el siguiente link https://forms.gle/ fEv41abiSS6XLvHS7 ‘ expuso Analía García.

‘La Artritis Reumatoide es una enfermedad auto inmunitaria que, si no se trata genera una discapacidad en la persona. Lanzamos esta campaña gratuita, de acceso a todos los alvearenses para que puedan testearse y ver si tienen esta patología. Solo vamos a testear pacientes que tengan dolor e inflamación en la muñeca y en la primera hilera de nudillos. No está destinado a artrosis, que se padece en la última hilera de nudillos’, explicitó el médico Leandro Carlevaris. Agregó: ‘el objetivo es diagnosticar e iniciar el tratamiento a quienes tengan artritis. Esperamos tres escenarios posibles: la inscripción hasta el 18 de noviembre, el diagnóstico de la enfermedad y los pacientes que continúan con el estudio’.

Cuando se realiza el diagnóstico inicia la campaña, el sábado 19 de noviembre, se le brinda el tratamiento para empezar. Quienes inician el tratamiento deben volver el sábado 17 de diciembre y quienes no cumplan con los criterios de la Artritis, pero tienen alta sospecha el 19 de este mes, se los va a volver a evaluar el sábado 3 de diciembre, detalló Carlevaris.

Estarán a disposición durante la campaña de detección y tratamiento temprano de Artritis Reumatoide, la Lic. bioquímica Samanta Basino, la técnica de laboratorio Andrea Gómez y un enfermero del área sanitaria.

El tratamiento tiene un inicio farmacológico que calma el dolor y frena el avance de la enfermedad. Además, es el recomendado por Sociedad argentina, americana y europea de Reumatología.

‘Por tratarse de una enfermedad multifactorial, una vez que está presente no se cura, pero si se trata, se frena y así el paciente recupera su calidad de vida y evita la discapacidad a largo plazo. Igualmente, hay personas que tienen la enfermedad y no lo saben. En el inicio de la campaña se hará una entrega de medicamentos gratuitos, a partir de 17 de diciembre el paciente va a decidir y costear el tratamiento, se trata de un medicamento de fácil acceso, en cualquier farmacia se consigue y no es oneroso’, concluyó el Doctor.