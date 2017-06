En el mes de junio se esta llevando a cabo la campaña de vacunación contra la gripe. La vacuna es gratis para los grupos de riesgo. En General Alvear el vacunatorio del Área Departamental de Salud es el lugar designado para quienes deban ir a vacunarse.

¿Quiénes deben vacunarse?

Mujeres embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Mujeres puérperas hasta 10 días después del parto (si no se vacunaron durante el embarazo).

Niños entre 6 y 24 meses inclusive.

Mayores de 65 años.

Trabajadores de la salud.

Niños y adultos que tienen entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas -respiratorias, cardíacas, renales, diabetes, obesidad, con receta médica.

¿Dónde me puedo vacunar?

Esta vacuna se brinda gratuitamente en el Vacunatorio de Área Sanitaria de Salud.

Mito: “Si me vacuno, me voy a enfermar”

Falso. De los mitos y falsas creencias referidos a las vacunas, el más difundido está relacionado con la vacuna antigripal y sostiene que si la persona se vacuna, se enferma. Esto lleva a que muchos no se vacunen, por desconocimiento. En realidad no se trata de la enfermedad en sí misma, sino de efectos adversos que de ninguna manera tienen la magnitud y los riesgos de la patología, algo que puede ocurrir con muchas otras vacunas.

– La vacuna antigripal no es útil para prevenir resfríos, catarros o anginas.

– Se coloca a los grupos de riesgo para evitar las complicaciones graves y eventualmente mortales de la gripe.

– En los grupos en los que está indicada, los beneficios de la vacuna antigripal superan ampliamente los riesgos de padecer la enfermedad.