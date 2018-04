El Director de Servicios Públicos Ángel Martínez informó a toda la comunidad sobre los trabajos que está realizando esta área.

En estos momentos desde la Dirección están enfocados en el otoño del Departamento, “todos aquellos que deseen pueden acercarse a esta área a retirar la bolsa para guardar las hojas, que se entregan de modo gratuito, luego el camión recolector pasa a retirar por las casa, en los horarios habituales” , expresó Martínez.

Es importante “pedirle a la comunidad que utilice las bolsas para la recolección y que no tire las hojas a la acequia porque después cuando llueve se complica la situación de los desagotes, además quiero recordarle a la gente que la Municipalidad no vende las bolsas, esto es para que no sean engañados”

A.C