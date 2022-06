Bowen dejó de ser hace tiempo la ‘localidad más segura de la provincia‘ por su otrora bajo índice de delitos, ya que en los últimos meses se han reportado innumerables hechos de inseguridad que generan malestar en los vecinos.

Según confirmó a F.M. Viñas el Subcomisario José López, delincuentes se apoderaron de una motocicleta Motomel 110cc que su propietaria (209 había dejado estacionada cerca de las 21:30hs de este lunes en Sarmiento Sur. El rodado estaba sin medidas de seguridad en el garaje (sin cierre) de la vivienda, situación que aprovecharon amigos de lo ajeno para llevársela.

Además, a través de las redes sociales, la hija del dueño de un taller mecánico, denunció la sustracción de cinco baterías por un valor de $170 mil, delito ocurrido en la mañana de este lunes: ‘Qué tristeza lo que esta pasando en Bowen, el pueblito mas seguro del mundo ya quedó en el pasado, hoy roban con un descontrol e impunidad que estremece‘.

‘Le tocó a mi papá, a plena luz del día entraron a su taller, ese que todo el mundo conoce, el de las baterías. Siendo las once de la mañana entraron y le llevaron 5 baterías de diferentes clientes‘, agregó y en la mis a línea subrayó: ‘La tristeza de su mirada no la voy a olvidar jamás, preguntándose desesperado, qué hago, de donde saco la plata para comprar de nuevo, si vivo el día a día y soy un simple jubilado. Salió desesperado en búsqueda de alguna solución, sobre todo policial, y por supuesto que no tuvo éxito. Le pidieron, de la policía, casi hasta grupo sanguíneo de los ladrones, tanta falta de empatía, ética y ganas de trabajar que tiene la fuerza policial que asusta y angustia tener nuestra seguridad en sus manos, no hacen nada, no se movilizan, no tratan de ayudarte, solo te hacen angustiarte un poco mas de lo que estabas y frustrarte el doble por la seguridad tan mediocre que tenemos. Por favor si ofrecen batería de diferentes tamaños, avisen‘.