El Gobierno Nacional analiza extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) más allá de mayo cuando se termine de pagar el primer bono de $10000.

El Ejecutivo señaló que «el Gabinete Económico estudia distintas alternativas que pueden mantenerlo, transformarlo o complementarlo, como se está haciendo con distintas iniciativas para defender el trabajo y sostener a las pymes».

El que explicó esta opción es el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, quien reveló que el gobierno nacional evalúa la posibilidad «mantener, transformar o complementar» el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que en una primera etapa alcanzará a 7,8 millones de personas, más allá de mayo, como estaba previsto.

«Si bien ya se contemplaba la posibilidad de extender el Ingreso Familiar de Emergencia a mayo, el Gabinete Económico estudia distintas alternativas que pueden mantenerlo, transformarlo o complementarlo, como se está haciendo con distintas iniciativas para defender el trabajo y sostener a las pymes«, aseveró Vanoli.

A quiénes abarcaría

Si bien no hay comunicación oficial de a quiénes abarcaría no lo han publicado oficialmente, sería a los mismos beneficiarios, sumado a otros que no los alcanzó el primer bono.

El primer bono alcanzó a:

Asignación Universal por Hijo

Asignación Universal por Embarazo

Trabajadores Informales

Servicio doméstico

Monotributistas A

Monotributistas B

A quiénes podría agregar el segundo bono:

Monotributistas C

Monotributistas D

Quiénes NO cobrarían

Empleados en blanco

Seguro de desempleo

Jubilados

Pensionados

¿Cuándo se lanzaría?

Esta extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se lanzaría luego de concluir con el primer pago.

Los pagos del primer IFE serán a mediados de mayo.

Esta medida va de la mano con la decisión del Ejecutivo de extirar la cuarentena obligatoria a mediados de mayo.

La importancia de tener los datos actualizados

Una de los principales problemas que extendió el tiempo de pago del bono de $10000 es que muchos no tenían los datos actualizados en ANSES.

De esta manera, ANSES implementará un sistema de atención virtual para que todos puedan cumplir con sus trámites y actualizar sus datos.

Están actualizando datos

El orden de atención virtual de acuerdo al número con que termina cada DNI, por lo que miércoles y el jueves será el turno para los terminados en 0.

En tanto, entre el jueves y el domingo podrán hacerlo los terminados en 1.

Los días 28 y 29 de abril los finalizados en 2

Entre el 30 de abril y el 4 de mayo los terminado en 3

El 5 y 6 de mayo los finalizados en 4.

Los documentos finalizados en 5, 6, 7 y 8 deberán consultar la página para conocer la fecha que le corresponde pero estará comprendida entre el 6 de mayo y el 19.

El cronograma para incorporar los nuevos datos finalizará los días 19 y 20 de mayo, para los DNI finalizados en 9.

¿Qué datos pueden estar mal cargados?

Los datos que pueden estar mal cargados son el de relaciones familiares, direcciones o hasta trabajos anteriores.

Relaciones familiares

En la página MI ANSES figuran todas las relaciones familiares de una persona. En el caso de divorcios puede ser que no esté cargada la separación. En algunos casos hasta figuran mal las relaciones con los padres.

Dirección

Muchos beneficiarios figuraron con la misma dirección que sus hermanos y por ello no pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia. O solo uno del grupo familiar.

Trabajo en blanco

Beneficiarios que ahora están desempleados pero hace algún tiempo tuvieron un trabajo en blanco pueden seguir figurando en esa situación. Al igual aquellos que cambiaron de categoría de monotributo.

Dónde puedo cambiar mis datos

Los datos se pueden cambiar a través de la aplicación MI ANSES.

Algunos como las relaciones familiares deberán hacerlo por teléfono al 130.

Cómo entro a MI ANSES

A la sección Mi ANSES se entra generando una clave de Seguridad Social. Esta misma va a servir para cargar el CBU y para realizar trámites de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

A tener en cuenta para gestionar la clave

La clave se puede gestionar a través de ese link

El sistema va a hacer preguntas sobre relaciones laborales y familiares o cuentas bancanrias. Por ello se recomienda juntar bonos de sueldo o números de cuenta para realizar la validación.

Tenés un límite de errores y después vas a tener que volver a intentar otro día.

•F.B. (F.M. Viñas).