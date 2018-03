“En mi caso yo no me había dado cuenta, llegan las boletas de telefónica y resulta que en el sobre donde dice documentación con vencimiento, ya había pasado la fecha, nadie me sabe decir quién las distribuye pero es la tercer vez que me llegar con vencimiento de hace ya una semana y con deuda a pagar por ese motivo”, denunció en los micrófonos de Viñas, Beto Benítez, un vecino del departamento.

Al pagar la boleta se le informó que no era el único al que le estaban llegando boletas vencidas, al ir a Defensa al Consumidor le dijeron como podría agilizar ese trámite, pero que debía ir a San Rafael porque en Alvear no hay una oficina física del Correo Argentino.

En los sobres con fechas de vencimiento, el repartidor en cado se no encontrar al dueño o el domicilio, debe marcar la opción que aparece en la parte posterior y devolverla al correo acá la dejan tirada.

Otros vecinos también declararon que deben ir a buscar las boletas ya sea a la Municipalidad o las delegaciones del Correo ya que el repartidor, quien cobra un sueldo por hacer este trabajo, no va hacia el domicilio “por estar en una zona peligrosa”.

El mismo hecho ocurre en muchas zonas rurales del departamento en las que la gente debe acercarse a las zonas urbanas, con los costos que esto implica en algunos casos, porque los repartidores no llegan hasta allí, aun cuando se les paga por este servicio.

A.C