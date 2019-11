Bodega Faraón representó a General Alvear, Mendoza y a la Argentina en el Best of Wine Tourism de Bordeaux, Francia, quedando entre las 10 Bodegas del mundo seleccionadas por su Arquitectura y Paisajismo. El intendente Walther Marcolini, presente en el evento, manifestó: “Es un honor y una alegría que nuestra Bodega sea reconocida en el mundo otra vez, ahora por su arquitectura y paisaje”.

Mendoza es una de las capitales mundiales del Best of Wine Tourism, este año Bodega Faraón fue premiada en el Concurso Internacional “Best of” Tourism Vitivinícola de Mendoza 2020 -Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2020- con el Oro en “Excelencia en Arquitectura y Paisajes” y Plata en “Excelencia en Arte y Cultura”. Esto la llevó a competir en Francia con otras diez bodegas de distintos puntos del planeta, que también habían obtenido el oro en la misma categoría.

El Jefe Comunal, quien se encuentra en Europa, estuvo presente durante el evento que se desarrolló en Burdeos: “Mendoza es una de las siete capitales del vino en el mundo, nosotros representamos a Bodega Faraón que compitió junto a otros siete participantes. En este caso un restaurante temático de Luján se quedó con la nominación en Burdeos, pero lo importante es que nuestra bodega está entre las mejores del planeta y nos deja bien posicionados para promocionar nuestro turismo en el mundo”, manifestó.

Por su parte el Director de Promoción de EMETUR Marcelo Montenegro, quien también estuvo presente en el evento, manifestó: “Destaco especialmente lo de General Alvear, donde su intendente recuperó un espacio deprimido y sin un uso específico, y hoy es uno de los sitios que enaltecen la oferta del turismo del vino en la Provincia de Mendoza”.

El funcionario también hizo hincapié en que Mendoza será sede del encuentro de la Great Wine Capitals 2021, donde se reúnen los más destacados proyectos de enoturismo del mundo a través de sus diez capitales. También estuvo presente en esta noche de galardones el Gerente de Pro Mendoza Fernando Urdaniz.

La misión encabezada por el intendente Walther Marcolini en Europa continuará con el siguiente cronograma:

El 9/11 en Valencia: Acto de Investidura al Intendente Walther Marcolini, con Mención Honorífica como Académico de la Academia Internacional de Ciencias, Educación y Humanidades. Ceremonia Solemne de Investiduras de Académicos y entrega de reconocimientos Académicos III Milenio: Organiza y Reconoce Academia Internacional de Ciencias, Educacion y Humanidades (AICTEH). Monasterio de San Miguel de los Reyes, Valencia, España.

El 11/11 Reunión con UPH & Blue por en Málaga por tema Aeropuerto, España.

El 13/11 Reunión con Cónsul Argentino de Barcelona Alejandro Alonso Sainz.

Reunión con Marina Canais, Directora Ejecutiva de AICE (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras).

F.B. (F.M. Viñas).