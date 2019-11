La Bodega Faraón participó del Best of Wine Tourism 2019 en Bordeaux, Francia. Compitiendo por el ORO de la categoría “Arquitectura y Paisajes”, junto a otras 9 bodegas finalistas que ganaron en sus correspondientes países (Australia, Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Chile, España, Italia y Suiza).

Mendoza es una de las capitales mundiales del Best of Wine Tourism, este año Bodega Faraón fue premiada en el Concurso Internacional “Best of” Turismo Vitivinícola de Mendoza 2020 –Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2020-. Obtuvo Oro en “Excelencia en Arquitectura y Paisajes” y Plata en “Excelencia en Arte y Cultura”.

Los Best Of son un reconocimiento a las mejores prácticas relacionadas con el turismo del vino, del cual participan empresas, emprendimientos e instituciones radicadas en la Provincia, cuya actividad principal se relacione con esta temática. Las distinciones se realizan en bronce, plata y oro y la premiación tiene lugar anualmente en cada una de las ciudades miembro de la red global de las Grandes Capitales del Vino, de la cual Mendoza es parte desde 2005.

En el día de ayer, los ganadores del Oro de las distintas categorías participaron de la premiación internacional que se realiza en Burdeos (Francia), lo hacen frente a bodegas de todo el mundo que obtuvieron el máximo galardón en la misma categoría.

En este caso Bodega Faraón logró el Oro en Arquitectura y Paisajes, esta categoría de Arquitectura y Paisaje reconoce las bodegas con elementos o características arquitectónicas y de diseño del paisaje únicas, ya sean históricas o contemporáneas, que mejoran la experiencia del visitante.

Los otros ganadores de la categoría Oro 2019 que se encuentran junto a Bodega Faraón son:

Adelaida (Australia) :Kimbolton Wines, Langhorne Creek

Bordeaux (Francia): Château Les Carmes Haut-Brion

Mainz-Rheinhessen (Alemania): Bodega Listmann

Porto (Portugal): Quinta da Pacheca

Napa-San Francisco (Estados Unidos): Louis M. Martini Winery (St. Helena)

Valparaíso- Casablanca (Chile): Hotel Boutique Casablanca

F.B. (F.M. Viñas).