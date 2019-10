La Coordinadora del Área de Municipio Saludable Analía García y la Licenciada Belén Baidal, referente de Área de Alimentación, formaron parte de “Puntos de Vista” el pasado sábado y expresaron las tareas que realizan de manera mancomunada por instalar principios de vida saludable.

Frase destacada: “Estamos acá por pedido del Intendente, él ha querido que el área de Salud continúe. El Intendente nos deja ser, sabe que tiene un equipo que funciona”.

“Soy Licenciada en Educación Física orientada a la Salud, siempre me gustó el área de la anatomía, como trabajar la actividad física y adelantarnos a las enfermedades y cómo prevenirlas”, expresó Analía García.

Respecto a su vida académica, García agregó: “Estudiar el profesorado de educación física fue difícil porque viajaba viernes, sábados y domingos y mi esposo me llevaba mi hijo el día domingo. Tengo un gimnasio de Pilates donde doy clases y creo que a mis alumnas les hace muy bien el trabajo. Mi papá y mi hermano son pilotos, yo tuve la posibilidad de serlo cuando tenía 18 años pero decidí seguir estudiando, no me era viable porque tenía que viajar los fines de semana. Por vueltas de vida empecé a incursionarme como piloto y quiero viajar. Gracias a mi papá logré obtener la licencia”.

Por su parte, la nutricionista Belén Baidal aseveró la alimentación saludable “es muy importante. A los platos saludables antes lo llamábamos ‘dieta’, la comida saludable tiene que ser para toda la vida, no únicamente para bajar de peso”.

Agregó que “La idea no es prohibirse los alimentos por más ansiedad dan de comerlo sino diagramar la alimentación. Muchas veces se les da un plan alimentario para seguir y no lo hacen. La idea es modificar los hábitos erróneos promoviendo la comida saludable. Los alimentos que nos venden las publicidades televisivas no tienen nada de saludable, en especial para nuestros hijos”.

“Muchas veces accedemos al ‘efecto berrinche’, cuando el niño pide reiterada veces que se le compre algo accedemos pero no sabemos que los perjudicamos. Otra idea es no comer solo una cosa, sino combinarlo con algo saludable, por ejemplo: si como asado lo combino con ensalada. La idea es buscar lo indiciado, no solo por lo económico sino también para un cuidado personal”, concluyó.

R.B. (F.M. Viñas).