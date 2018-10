Alrededor de 1000 chicos son los que están bajo el sistema C.A.E. (Centros de Apoyo Educativo) en General Alvear. En el marco de los recientemente 30 años cumplidos de la Asociación de Mujeres en Apoyo a la Familia, Silvina Morales, Coordinadora de SEOS Sur (Servicio Educativo de Origen Social) detalló el funcionamiento y el balance de los jardines.

El ciclo lectivo 2019, se presenta abultado en materia de preinscripciones. En este contexto, se refirió: “Es una satisfacción cumplir 30 años con este servicio. Se necesitan jardines en todos lados no solo en las zonas vulnerables, es mayor la demanda. El mes pasado con las preinscripciones nos dimos cuenta de la demanda que hay de bancos para los infantes. En la zona céntrica también se visibiliza la carencia”.

“Para poder suplir esa demanda se necesita seguir varios pasos que van en cadena. Se tendría que otorgar más presupuesto a nuestra dirección, hace varios años que no hay por eso no se otorgan más cargos”.

Respecto a las madres que trabajan en ciertos horarios y/o estudian, Morales alegó: “Hay dos jardines vespertinos, uno a partir de las 18:00 hasta las 23:00 hs y el del municipio funciona desde las 7:00 hs hasta las 22:00 hs. Son los únicos que funcionan con estos horarios. Los C.A.E. reciben el 95% de chicos que son de primaria, en Bowen el Jardín San Cayetano que atienden a niños de jardín cubriendo el horario de trabajo de sus progenitoras”.

“La mayoría de los jardines cuentan con docentes de nivel inicial, los Centros de Apoyo son docentes de nivel primario donde dejaron de ser una guardería para proporcionar cuidado a los niños brindándoles ayuda pedagógica, apoyo didáctico, estímulos deportivos y demás. Esto los ayuda en la adaptación en los niveles superiores respecto a quienes no asisten, no porque sea obligatorio pero la necesidad refuerza la inclusión en ellos”.- reflejó Silvina Morales en base a las tareas de los jardines de SEOS.

“Cada jardín pertenece a una entidad intermedia que se encarga del espacio físico. No tenemos construidos para ese fin, salvo uno. No son precarios, cuentan con todos los servicios, en algunos lugares la falta de gas natural pero cada ente se dispone a solucionar estos temas y todo lo necesario en cuento a requisitos que sean vitales. Ahora con el proceso de erradicar los ventiladores de techo por ejemplo, es un proceso, no es de un día al otro”.- concluyó la Coordinadora de SEOS Sur.

F.B.