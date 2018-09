Debido a la situación que atraviesan algunos empleados municipales, donde no están de acuerdo con ciertas medidas tomadas por el ejecutivo local, el paro ha sido muy poco, pero hubo intenciones de mayor acatamiento, donde la misma no se pudo concretar ya que se les descontaba el día laboral, como así también el presentismo.

“Los sueldos de los empleados municipales son muy bajos y lo que dijo el Secretario de Hacienda el día de ayer fue absurdo ya que habló de grandes aumentos. En primer lugar este sindicato nunca firmó la paritaria provincial ni departamental, la misma fue decretada por el Intendente de un 14,9 % en 3 minicuota y que no es acumulativo y hoy dar el 1.1% de aumento más $100 de una ayuda económica estamos hablando de $150 porque el 1,1% sobre la tasa inicial de un sueldo básico de $5346 que cobra un empleado municipal, estamos hablando que es de $53, más $100 de ayuda me parece una tomada de pelo. Hoy por hoy la inflación de nuestro país de nuestra provincia supera el 25%, por lo que el salario está muy por debajo de este porcentaje. El secretario Hacienda se tendría que preocupar en dar la ropa a los empleados municipales que es por ley, que lo que firma para acta paritaria se cumpla, ya que están con un incumplimiento con actas paritarias anteriores, se debería también preocupar por la situación de muchos vehículos contratados que él mismo lo contrató y que no están en condiciones para que estén en la calle como así también vehículos municipales que son propios del municipio”, expresó Dario Olguin.

Hace un par de días atrás se llevó a cabo una asamblea en Bowen donde se le descontó el presentismo a 15 empleados municipales, por lo que desde el sindicato le solicitaron a la subsecretaria del departamento intervenir en ésta medida tomada a cabo por el Ejecutivo como así también la resolución de la situación de los 9 empleados que corren riesgo de perder su trabajo, debido a una “reestructuración” en la comuna.

En el ámbito de la educación el paro tambien tuvo poco acatamiento. Desde el área de prensa y comunicación de la Radio se visitó la Escuela Jorge Barraquero, el Instituto San Antonio, como así tambien la escuela de Comercio, quienes no tuvieron ningún tipo de ausentismo.

De 23 escuelas de nivel primario, de 38 personal jerarquico no se registro acatamiento. De 101 celadores se registro el 6.25% de ausentismo. De 232 docentes solo el 2.58 % se adhirió y de un total de 2399 alumnos, hubo un acatamiento de 15.04% en turno mañana.

