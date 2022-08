Este miércoles en horas de la tarde-noche, un menor de 11 años fue agredido por un delincuente a bordo de una bicicleta a dos cuadras de su casa, en inmediaciones de la plaza del B° Sanidad. El sujeto le propinó un fuerte golpe en el rostro en su intento por sustraerle las zapatillas pero afortunadamente la víctima logró escapar de la situación. Su padre se expresó indignado en diálogo con F.M. VIÑAS sobre este tipo de situaciones que se vienen repitiendo en ese sector de nuestra Ciudad.

Sergio Javier Wijtyzszn señaló a través de este medio que la falta de luminarias en la plaza del barrio Sanidad y, en su defecto, la falta de poda de forestales que cubren las luminarias que hay en la zona generan el escenario propicio para que amigos de lo ajeno actúen, por lo que solicitó respuestas, al igual que sus vecinos, quienes se reunirán esta noche a las 20hs para exigir mayores medidas de seguridad.

‘Mi hijo menor y mi hija mayor después que salen del colegio a las 18h van al gimnasio que se encuentra en la calle Uspallata, a pocas cuadras de mi casa. Van caminando por lo que siempre tengo la precaución‘, contó el vecino, y en la misma línea reconstruyó: ‘Venían caminando del gimnasio cerca de las 20:30hs y mi hijo se queda unos metros más atrás de su hermana. Yo los esperaba en la esquina de la Iglesia Antonia María Verna porque la plaza es un lugar que está muy abandonado, muy oscuro. En un momento me volví a buscar una campera y cuando salgo de vuelta lo veo que viene corriendo y asustado con todo el labio lastimado, tratamos calmarlo para que nos explique quien había sido y nos dio las características del delincuente‘.

El sujeto, que según detalló el menor, vestía gorra y zapatilla blancas se había bajado de la bicicleta tipo playera que conducía y le intentó quitar las zapatillas. Al resistirse el menor, el malviviente lo golpeó fuertemente en el rostro para luego darse a la fuga: ‘Donde ocurrió esto es un lugar muy abandonado, muy oscuro y ya hemos hecho los reclamos con los vecinos del barrio. Hay patrullaje por parte de la policía, es una plaza que está muy abandonada, han hecho promesas y promesas, hace dos años que nos han hecho promesas y nunca ha llegado nada. Se ve que no se acuerdan del barrio sanidad‘, graficó Javier.

Consultado si tenían algún otro dato sobre el autor de este ilícito agregó: ‘Seguramente no es de acá, acá en el barrio nos conocemos todos y si bien en alrededor del barrio han construido otros barrios vive gente trabajadora‘. Y respecto a la actuación policial resaltó: ‘Vino la policía y me tomaron los datos e hicieron las actuaciones y todo pero lamentablemente no sabemos quién es la persona‘.

Finalmente, adelantó: ‘Esta noche nos reuniremos con los vecinos a las 20h para exigir respuestas porque hemos enviado notas y nunca pasa nada. Estamos cansados de este tipo de situaciones, ojalá que ahora se acerquen las autoridades y nos lleven soluciones concretas‘.