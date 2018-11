El reconocido cantante se presentó este último domingo en nuestro departamento, como encargado de cerrar el Primer Festival del Río Atuel. El clima benévolo y un estadio casi repleto de gente recibieron al artista, quien se mostró agradecido de volver a Alvear después de tanto tiempo

Axel que viene de estar de gira en Europa, Estados Unidos y brillar en la “La Voz”, destacó que “Los festivales te dan la posibilidad de que te descubra gente que nunca te vio, que te conoce por la radio o por la tele pero que nunca tuvo la posibilidad o la inquietud de pagar una entrada para ir a verte. Te descubre gente nueva y es un ámbito más familiar”.

Como es habitual es sus presentaciones, el músico hizo un repaso de su carrera sobre el escenario, en el que sonaron canciones como Amo, Tu Amor por Siempre, Celebra la Vida y otros de sus últimos discos. Además de un clásico mendocino como Otoño en Mendoza, la más coreada y aplaudida del Show. “Si algún día grabo algún disco de folclore a mi manera, Otoño en Mendoza tiene que estar”, resaltó.

La defensa del agua no quedó exenta, Axel quien es un declarado manifestante ambiental sostuvo que “El planeta es un ser vivo y si fuera como nuestro cuerpo el agua es la sangre y afecta a todos. Con el fracking o mega minería o con las fumigaciones que lamentablemente tenemos en nuestro país”

“Al hablar estas cosas me juego mucho porque estamos en un momento de la vida política que es muy violenta y extrema. Es difícil encontrar un consenso y una opinión que se pueda encontrar y convivir entre diferentes partes”, indicó, a la vez de recordar que por sus dichos contra la minería en provincias como San Juan y La Rioja “no lo dejan presentarse”.

“No busco pelear ni chocar, sino desde el lugar de reaccionemos. Los intereses creados económicos y de poder son tan grandes, que a veces, hasta los políticos están de marionetas”

También sostuvo que no hace falta ser un erudito del tema, para saber que eso contamina. “Tenemos la suerte de tener al pueblo que se levanta, resiste y que muchas veces como la ley 7.722 que tiene Mendoza ha logrado frenar la cosa”.

La problemática de la violencia de género fue otra de las problemáticas que planteó, a través del tema “No es No”

“De alguna manera lo que busca es ser el grito popular del mundo no solo de Argentina. Los cantautores debemos ser el reflejo de lo que pasa en la sociedad y que no sabe como sacarlo afuera y necesita de una canción a veces que los represente. No es No, es un bastón, la posibilidad de mucha gente que no sabe cómo decir que no. No es No, es una manera de ayudar a la gente a establecer un límite, que cuando se dice no, es no y no solo en situaciones extremas, sino tambien en la cotidianeidad de cada día”

“Cuando aprendamos a decir no y que ese no sea respetado, nuestro si también va a tener otro poder” concluyó.

Axel, en manera de primicia manifestó que en la última semana de enero, el Papa Francisco lo convocó para la nueva jornada mundial de la juventud. “El 26 de enero voy a cantar celebra la vida”.

