A partir de las 18h de este miércoles, un grupo de familiares, vecinos y allegados a la familia de J.B. se convocaron frente a Comisaria 14° exigiendo a la Justicia que actúe frente al abuso que sufrió la pequeña por parte de un vecino.

Miguel (padre) y su hija mayor quedaron impactados cuando J.B., de 8 años, les contó entre lágrimas que un vecino que reside a cuatro casas de su propiedad, en el B° San Francisco, la había tocado en reiteradas ocasiones.

El ahora imputado por abuso simple, identificado como Lorenzo Moyano, aprovechaba que la víctima concurría a su casa a jugar con otros chicos y le entregaba dinero con el fin de hacerle creer que ‘todo estaba bien’, práctica usual por parte de personas que cometen abusos.

Apenas conocido el hecho, Miguel y su familia dieron aviso a la Policía por lo que automáticamente intervino la Oficina Fiscal y se activó el protocolo de asistencia por parte de las entidades que en estos casos contienen a víctimas y su entorno.

Como primera medida, Moyano fue detenido mientras que este martes, en una movilidad dispuesta por el municipio y en compañía de una psicóloga, la familia damnificada se trasladó a San Rafael donde un médico forense realizó el estudio correspondiente a la menor, valoración que confirmó que no hubo acceso carnal en la serie de abusos que sufrió pero si existieron tocamientos.

En diálogo con F.M. Viñas, Miguel, que terminaba de prestar declaración ante el Ayudante Fiscal, manifestó: ‘Nos enteramos que a esta persona la traían de San Rafael y le otorgaban la prisión domiciliaria por lo que familia de la mamá de mi hija avisaron que venían a la plaza a manifestarse en contra de esta medida‘.

‘La verdad que no estamos de acuerdo porque esta persona puede seguir cometiendo este tipo de abusos. Confiamos en la Justicia pero pedimos que actúe como corresponde. Colaboraremos en lo que sea y no es nuestra intención entorpecer la investigación‘, subrayó Miguel.

Al ser consultado sobre otra convocatoria que se realizará este jueves, sostuvo: ‘Apoyaremos la medida que tome la gente que esta colaborando en esto y estaré porque a mi hija la voy a defender donde sea‘.

‘Ahora trato de ser fuerte por mis hijos, mi familia y por la nena a pesar que por ahí me bajoneo y me parte el alma verla llorar. Trato de resguardarla y no entorpecer en la declaración que vaya a dar‘, confesó el papá.

La carátula actual por la que se imputa a Moyano puede modificarse hasta la elevación a juicio con el avance de la investigación que incluirá la declaración testimonial de la víctima ante la psicóloga en Cámara Gesell, prueba que se cursará a la Fiscalía junto con el perito forense y los testimonios de padres, testigos y del mismo sindicado, que buscará exonerarse de la acusación.

El delito de abuso sexual cometido contra menores de edad, se encuentra recogido en el Código Penal como Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, y se contempla en el artículo 181.1 del Código Penal.

Prevé el castigo, con pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses, de quien, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona.