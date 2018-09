En el marco del programa de mejora competitiva que tiene tres líneas de financiamiento, se apunta a la mejora de la productividad de los productores. Éstte es un programa que se elaboró en conjunto con los sectores productivos y que se está desarrollando solamente en el sur provincial.

En el día de hoy se está entregando la primer tanda de estos créditos accesibles, donde varios productores locales pudieron acceder al mismo, con los plazos de devolución que están al alcance de todos.

“Esta es una muy buena respuesta donde se ha tenido la cantidad de 240 carpetas que podrán tener acceso al fondo que se destino para este programa y que se va a utilizar en su totalidad. Esto es una herramienta que está a disposición del sector y que está siendo usada, así que esto nos brinda la satisfacción de además estar cumpliendo con la primer tanda de cheques que se van a empezar a entregar a todos los productores de Alvear”, expresó Alejandro Zlotolow.

Estos fondos están destinados a la posibilidad de realizar cualquier mejora vinculada al sector fruticola y en la posibilidad de incorporación de tecnologías de manera independiente o asociada y también de realizar reformas estructurales y comprar plantas ya que el destino de estos fondos tiene muchos usos.

También se extendió el plazo del seguro agrícola y ésta medida es para que los productores tenga la posibilidad de estar protegidos y donde esta extensión del plazo ha tenido una respuesta importante de los productores del sur.

Además se trabaja en la lucha antigranizo, donde ya se compraron los insumos para hacer frente a la misma Las aviones ya están listas y existe la posibilidad de que se adquiera una nueva para continuar con el combate de la Lobesia Botrana, plaga que en el sur ha disminuido bastante.Esto se debe al trabajo que se está realizando desde el año pasado en lo que es el cuidado de la producción y la sanidad de las plantas.

Con respecto a los números que se manejan en la producción a nivel externo es una posibilidad para exportar y para que los productores puedan acceder a un mejor valor de su producto que es donde se apunta y esto va a depender de el trabajo en conjunto que se realicen los sectores.

Por su parte el director de agricultura Horacio Galaguza manifestó que la importancia de este programa es inyectar algunos recursos en la mejora de producción de algunos montes frutales o de alguna maquinaria que le hace falta al productor y es bastante interesante porque la devolución del crédito es a 7 años con 2 o 3 años de gracia, dependiendo de la situación y sin interés.

“Esta es una de las herramientas que sirve a los productores para poder mejorar y para poder crecer en alguna medida. Se sabe que no es la solución a las distintas problemáticas que atraviesa el sector, pero es una herramienta para todo aquel que la puede tomar y que ayudará a que produzca mejor y que tenga y pueda acceder a las cosas que le hacen falta. En el departamento se han adherido cerca de 160 productores y se están analizando algunos casos de en particular ya que no están en las condiciones para obtener un crédito, pero la mayoría sí, por lo que el día de hoy es el primer desembolso de los primeros créditos aprobados donde se espera que en los próximos días se pueda realizar la entrega de los demás créditos a las personas que faltan”, sostuvo Galaguza.

También se hizo presente el gerente del Instituto de Desarrollo Rural Armando Camerucci, quién también habló acerca de este desafío como gobierno provincial y más en situaciones como la que se está viviendo de crisis es de que se vea al Estado estar atento en este esfuerzo que llevan a cabo los productores. Por eso se hizo efectiva la visita y en hacer efectivo algo que surgió de la misma necesidad de los productores quiénes propusieron estas posibles líneas de créditos y que hoy se están llevando a cabo.

La próxima semana se llevará a cabo una reunión de la mesa fruticola que fue la que llevó a cabo este tipo de proyecto donde el fin de la misma es nutrirse de ideas de cada región y fundamentalmente del sur, que dentro de los oasis de la provincia de Mendoza es uno de los más castigados y más críticos, por eso se están entregando estos cheques de competitividad fruticola. La semana pasada se hizo entrega a los productores vitícolas en donde también hay un número importante de productores de General Alvear.

Según expresó Armando Camerucci, la economía local se recupera cuando se hace competitiva por distintos factores. Hoy el factor que la hace competitiva es la devaluación al precio en el cual está y esto si bien ayuda a sacar a la producción con un valor agregado como se puede hacer el durazno y la ciruela al exterior, por lo que se busca la forma de que el producto pueda llegar a la temporada con la cosecha fundamentalmente en buenas condiciones como para que también reciba el beneficio de un precio alto.

Varios productores no han podido realizar las labores culturales ni tampoco utilizar los agroquímicos necesario para prevenir las plagas, de tal manera que desde el gobierno se piensa a corto plazo, en una línea de estas características a tasa cero para que los productores primarios puedan realizar aquellas tareas que no hicieron, con el fin de que puedan llegar a tiempo y de que puedan recibir el beneficio de la competitividad de la devaluación.

