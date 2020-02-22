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FM Viñas
ATENCIÓN: CAMBIA EL HORARIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL
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26 febrero, 2020
La empresa de colectivos que brinda el servicio de transporte público local, cambio este miércoles el horario de las líneas por el comienzo de las clases.
A.C.
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