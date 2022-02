Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron la oferta que el Gobierno de Mendoza les hizo por tratarse una especie de ‘ítem aula‘. Tampoco aceptaron un aumento del 40% en 6 cuotas ya que lo consideran ‘una burla‘.

Valeria Olguín en representación de ATE dialogó con F.M. Viñas y justificó las razones que esgrime el gremio para no aceptar el primer ofrecimiento del Ejecutivo provincial: ‘La semana pasada tuvimos la Asamblea de trabajadores de distintos sectores y allí manifestaron lo que iban a pedirle al gobierno. Los trabajadores quieren una reivindicación de sus salarios y que los aumentos dejen de estar en cuotas, con condiciones de trabajo y adicionales específicos‘, resaltó.

‘El Gobierno de Mendoza no mostró diálogo por lo que se rechazó en primer plano, razón por la que se acordó una mesa técnica el 2 de marzo‘, agregó la referente gremial. Allí, el Gobierno evaluará las alternativas planteadas y ese día también se fijará una nueva fecha paritaria: ‘Esperaremos una nueva oferta salarial acorde a las necesidades de los trabajadores con las condiciones y nuevas paritarias de condición anual para que la inflación no le gane al bolsillo del trabajador‘, manifestó.

La propuesta del Ejecutivo que recibió el sindicato incluye un bono de $115.600 anual (a pagar en 12 meses) por lo que consultada sobre las expectativas del gremio, Olguín sostuvo: ‘Estamos pidiendo un aumento del 55% y el blanqueo del bono en negro en una sola cuota. Además necesitamos las mesas de revisión y que al bajarse a las bases sean los trabajadores los que decidan si se acepta una nueva propuesta o no‘, y en la misma línea subrayó: ‘El Gobierno está actuando de una manera muy arbitraria‘.

Asimismo se refirió al pase a plante de los trabajadores de la salud, del cual se han pasado el 80%, ‘el 31 de diciembre deberían haber pasado todos por lo que estamos pidiendo que se solucione la situación del 20% restante con el retroactivo al mes de enero y además el cambio de régimen para cerca de 3000 licenciados en enfermería‘, señaló.

En caso de no llegar a un acuerdo que satisfaga el pedido de los trabajadores nucleados en ATE, adelantó: ‘Hemos pensado en adoptar medidas de fuerza aunque no queremos llegar a eso porque para eso está la discusión democrática pero si los trabajadores no aceptan la propuesta del gobierno serán los que decidan los pasos a seguir‘.