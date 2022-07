Luego de dos jornadas en las que los gremios estatales realizaron intensas acciones directas contra la oferta salarial que formalizó el gobierno de Mendoza el pasado jueves en las reapertura de paritarias, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la continuidad de las medidas de fuerza tras ser recibidos este miércoles por funcionarios provinciales en un cónclave informal en el que no llegaron a un acuerdo.

Trabajadores nucleados en ATE Alvear, y sus representantes, participaron en las movilizaciones y cortes en la capital provincial, mientras que en el hospital local la adhesión al paro fue del 65% y en las escuelas alcanzó el 95%: ‘Llevamos 45 días de retención de servicio y movilizaciones por lo que el martes nos concentramos en Casa de Gobierno junto con la masiva marcha de trabajadores estatales con el fin de exigirle al gobierno provincial que mejore la oferta salarial puesto que consideramos insuficiente el incremento que oficializó la semana pasada‘, expresó en diálogo con F.M. Viñas la Secretaria General de ATE en Alvear, Valeria Olguín.

En medio de las manifestaciones que desarrollaron en torno a la Casa de Gobierno, miembros del Ejecutivo convocaron a los representantes de ATE a una reunión no oficial alrededor de las 14hs pero las horas pasaron y la misma se fue dilatando hasta las 19hs, cuando las puertas del palacio gubernamental se abrieron y fueron recibidos por el Ministro de Gobierno Víctor Ibáñez y el de Hacienda, Víctor Fayad: ‘La reunión se extendió hasta las 22hs y la verdad que no fue productiva ya que reiteraron el ofrecimiento inicial donde quieren otorgarnos un aumento del 7% en agosto. Los $40.000 que solicitamos no lo ofrecieron ni en blanco ni en negro pese a que le mostramos la realidad de los trabajadores. El Estado provincial no tiene empatía con la situación de los estatales, que están pasando una situación crítica‘, resumió Olguín, y en la misma línea aseguró: ‘Le mostramos de dónde tienen que sacar el dinero para recomponer los salarios pero se opusieron‘.

Respecto a las declaraciones de funcionarios provinciales que tildaron de ‘insólito‘ el paro de los estatales y a posterior el mensaje del primer mandatario provincial vía Twitter, la Secretaria General de ATE Alvear sostuvo: ‘No estamos de acuerdo con ninguna de las declaraciones porque el paro no fue innecesario. Ellos tienen una venda en los ojos y solo ven los sueldos que cobran ellos y sus funcionarios por lo que evidentemente las realidades son distintas y ellos están lejos de lo que pasamos los trabajadores estatales‘. Asimismo, disparó: ‘Si no tienen la capacidad de llevar adelante la administración de la provincia y la responsabilidad de generar empleo y sostener a los trabajadores que hagan un paso al costado‘.

Además, la representante gremial celebró ‘el alto acatamiento al paro en el hospital Enfermeros Argentinos por eso no coincidimos con los datos falsos que arrojó el gobierno que instala mentiras para confundir a la sociedad mendocina‘.

Finalmente adelantó que ‘las medidas de fuerza van a continuar porque es la forma que tenemos de hacernos escuchar ante el negacionismo de la realidad que hace este gobierno que no escucha ni siquiera en las mesas de diálogo‘, por lo que durante este jueves se realizarán acciones directas en distintos puntos de la provincia y en Alvear, particularmente, ‘realizaremos cortes informativos para que todos conozcan cuál es la realidad que vivimos y seguiremos con Asambleas, huelgas y demás medidas‘, concluyó Valeria Olguín.