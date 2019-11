Punta del Agua está conmocionada por una lamentable situación de la que fue víctima un puestero que reside en zona de Los Pejes. Su vivienda fue reducida intencionalmente a cenizas días atrás. Extraoficialmente se sabe que algún vecino de la zona seria el responsable del incendio.

En la madrugada del sábado una familia perdió todas sus pertenencias, su casa y galpón completos tras un incendio perpetrado al parecer por personas que desde hace tiempo venían amenazando a esta familia.

F.M. Viñas pudo conocer el testimonio de Pablo Fernando Farías quien manifestó que la propiedad en la que reside fue quemada en momentos en que no se encontraban ya que había asistido, el viernes por la tarde, a un acto en la escuela de sus hijos que estudian en nuestra ciudad. Pablo además de su mujer tiene 3 hijos, dos varones, el mayor de 12 años no vidente, el otro de 10 años y una nena de 2 años y medio.

Farías destacó que es un campo comunitario donde son 13 los propietarios: “La gente de Mendoza, de tierra fiscales, nos otorgó un campo de 19.000 hectáreas con 13 viviendas, ubicadas a 25 km al sur de Punta del Agua sobre ruta 190, por lo que recibíamos muchas amenazas verbales hasta que el sábado lograron su cometido”.

“Mi hijo mayor es no vidente por eso estamos en este campo, por la cercanía del colegio. Me vine a buscarlos, quedó el puesto cerrado, y a las 07h un vecino me llamó y me dijo que fuera porque se me estaba incendiando el campo. Cuando lo vi, llamé a Comisaria 14° y ellos comunicaron al destacamento de Punta del Agua y pidieron ayuda a Recursos por lo que tuve que pedir ayuda para llegar allá”, expresó Farías.

Luego de que recibió la noticia se dirigió hasta su vivienda a la que llegó “a las 11 de la mañana y se estaba incendiando todo, ni personal de la policía ni recursos había ido. Aparentemente el fuego inició desde el galpón donde tenía fardos de pasto y 3 garrafas llenas. Se nota que el fuego ha sido intencional. Luego un policía de la Comisaria se dirigió y me tomó la denuncia, pero los bomberos no fueron. Me dijeron que Recursos estaba actuando pero no había nadie”, relató.

“Como los problemas venían hace tiempo la policía ha estado interviniendo, hemos recibido amenazas de muerte a mí y mi familia. Los animales que tengo no se han quemado. Pero no tengo donde quedarme ni dejarlos. Agradezco a delegados que me han ayudado, lo único es que estoy resentido con la policía, parece ser que quieren que actuemos por manos propias”, se descargó el puestero que a partir de ahora tiene que comenzar de nuevo.

Los daños fueron totales en la vivienda, se quemó parte del techo, las paredes y las pertenencias que la familia tenía en el lugar. La familia pide justicia, al parecer no contó con respuestas inmediatas tanto de la policía como de bomberos que debieron asistir rápidamente a su domicilio del campo.

Ante esta situación, varias personas se están organizando para juntar elementos y ayuda para Pablo Farías y su familia. Por otro lado piden comprensión y solidaridad en este momento difícil que les toca vivir.

F.B. / R.B. (F.M. Viñas).