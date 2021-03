En el marco de la campaña de vacunación anti-covid, que ha registrado irregularidades en todo el país, el Coordinador del Área Departamental de Salud Juan José Castro fue explícito al referirse a los ‘vacunados vip’ en Alvear dando a entender que en algunos casos se hicieron pasar por personal de Salud para ser inmunizados.

La polémica detonada por el caso ‘vacunas gate‘ generó profundo malestar en la sociedad y motorizó que los distintos sectores políticos solicitaran las listas de dosis administradas para verificar el desarrollo del programa de inmunización.

Nuestro departamento no fue la excepción ya que varias personas se ‘adelantaron en la lista‘ en detrimento de quienes debían ser inoculados primeramente.

En conferencia de prensa, el responsable del Vacunatorio fue consultado por F.M. Viñas sobre el listado de personas vacunadas a lo que declaró: ‘Se que llegó una lista de Mendoza. Nunca la miré y no tengo idea sobre eso. Han detectado a varias personas vacunas que no les correspondía. Pero preguntenle a esas personas porqué fueron vacunadas‘, se desligó Castro.

Sobre el operativo de vacunación, el Coordinador confesó que al principio ‘no habían listas ni se pedía bono de sueldo o algún certificado para saber a que grupo pertenecían‘, y sostuvo que ‘la gente del Vacunatorio no tiene la obligación de conocer a todas esas personas. No se tomaban los recaudos que se toman ahora con las listas‘.

‘Cualquiera que viniera con algún guardapolvo era vacunado’

En otro orden, Castro se refirió a la campaña que incluye a los adultos mayores: ‘La vacunación a mayores de 70 años va perfecto. Cada vez se van sumando más. Empezamos con 50/100 dosis por día y hoy estamos haciendo 300‘, señaló.

Sobre la demora desde la inscripción hasta la aplicación de la dosis, indicó que es aleatoria: ‘Hay gente que a lo mejor a los 10 días le llegó la fecha y hay gente que aún espera. Ayer y hoy habían varias personas que llevaban más de 1 mes inscriptas y recién hoy o ayer pudieron vacunarse‘.

En Alvear son cerca de 2280 los profesionales de la educación que deben ser vacunados. Semanas atrás comenzó con los docentes de nivel inicial y continuará con los niveles superiores pero no hay demasiadas certezas ya que según el funcionario están ‘a la espera de como vaya a seguir. Hasta el momento se vacunaron 282 docentes hasta nivel inicial contando escuelas albergues y directivos. Son más de 2000 que hay para vacunar. Pregunté a Mendoza el porqué de la interrupción del operativo y me dijeron que por el momento está en suspenso‘.

La inscripción para personas de otros grupos etarios fue otra de las consultas. ‘Creo que pronto por eso se está acelerando la vacunación a los mayores de 70. El próximo rango va de 60 a 70 años. En abril llega la antigripal y la idea es vacunar antes de que llegue‘, aclaró.