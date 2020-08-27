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28 agosto, 2020
Continúa en General Alvear la entrega de garrafas a precio subsidiado por el Municipio. Con un precio unitario de $270, aquellos que deseen retirarla deben asistir con su DNI y un envase vacío, de acuerdo al siguiente cronograma:
F.B.
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