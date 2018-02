Este miércoles 21 de febrero Mendoza será protagonista de una nueva jornada de lucha del pueblo trabajador, en consonancia con la convocatoria nacional a la que adhieren diversos sectores gremiales. La concentración será a las 18 en Garibaldi y San Martín de Ciudad, desde donde las columnas de manifestantes marcharán hacia la Legislatura para expresar su descontento con el rumbo económico y político de los gobiernos nacional y provincial.

En el acto se leerá un comunicado que refleja los reclamos de los y las trabajadoras, en pos del progreso y contra el ajuste.

El documento fue instituido por los distintos representantes de asociaciones gremiales, centrales obreras, organizaciones sociales y estudiantiles de la provincia; que participaron de una conferencia de prensa en las instalaciones del SATSAID, en la cual se anunció la movilización del #21F.

Uno de los convocantes, el secretario general de la CTA de los Trabajadores -Gustavo Correa-, puso en valor “esta voluntad y capacidad en Mendoza de construir la unidad de los sectores que luchan, más allá de las pertenencias de cada uno; y sostenerlo en el tiempo”, en referencia al compromiso, participación y unidad de los diversos sectores que conforman la clase trabajadora provincial.

En ese sentido, aclaró que la convocatoria no responde a un dirigente sindical en particular o a un gremio o grupo de gremios específicos, sino al universo obrero en su conjunto. “Esta no es la marcha de un nombre propio; es la marcha de los trabajadores, quienes entendemos que hay que dar la pelea en la calle con la mayor unidad posible”, reflejó.

Celebró –además- el acompañamiento del sector estudiantil y de las organizaciones sociales y populares, a cuyos dirigentes llamó también a plegarse a la manifestación.

Entre otros dirigentes, participaron del encuentro Marcelo Aparicio (Satsaid), Mariana Ábrego(Federación Universitaria), ‘Polo’ Martínez Agüero (CTA Autónoma), María Luisa Nasif (SADOP), Francisca Staiti (Fadiunc), Martín Caín (UPJCM), “Roly” Firmani (Atilra), Sergio Giménez (La Bancaria), Adriana Domínguez (Judiciales), Horacio Ravera (Gráficos), Federico Lorite (Sitea) y Roberto Macho (ATE).