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ASÍ SERÁ LA ENTREGA DE GARRAFAS DURANTE EL MES DE JUNIO
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30 mayo, 2020
Continúa en General Alvear la entrega de garrafas a precio subsidiado por el Municipio.
Con un precio unitario de $270, aquellos que deseen retirarla deben asistir con su DNI y un envase vacío, de acuerdo al siguiente cronograma:
A.C.
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