Este fin de semana llega a su fin la fase regular del fútbol alvearense que contará con los clásicos Argentino-Pacífico y 10 de Septiembre-Colón, y un partido cancelado por decisión de Andes, frente a Unión. Además Bowen recibirá a Circunvalación en el Este.

Este fin de semana llega a su fin la primera parte de la Liga Alvearense de Fútbol. Y con los cruces de semifinales definidos, el gran atractivo de la jornada pasa por lo que suceda entre Argentino y Pacífico en el ‘Héroes de Malvinas’, ya que en ese encuentro el Lobo juego por tener la localía en el choque de vuelta por las semifinales contra Ferro, que queda libre y sumará tres puntos.

Por su parte, la Academia ya tiene asegurado jugar en casa el partido decisivo en la próxima instancia contra Bowen. En estas condiciones y pese a la expectativa que genera el encuentro, ambos rotarían a los habituales titulares para evitar perder jugadores que podrían ser esenciales en los mano a mano que comienzan el fin de semana del 9 y 10 de octubre.

Por otra parte, cabe destacar que Andes pidió no jugar el partido correspondiente por la última fecha ante Unión de San Luis, debido a que el resultado no incide en la clasificación a semifinal. Y en otro de los partidos con asterisco, el clásico entre 10 de Septiembre y Colón se jugará a las 14:30 hs para no coincidir con el horario del Superclásico entre River y Boca.

De esta manera, estos son los horarios para el partido del fin de semana:

Argentino – Pacífico. Sábado 16:30 hs.

Bowen – Circunvalación. Sábado 16:30 hs.

10 de Septiembre – Colón. Domingo 14:30 hs.

Tabla de posiciones:

Argentino 44 Pacífico 40 Ferro 40 Bowen 36 10 de Septiembre 24 Andes 22 Colón 18 Unión 14 Circunvalación 7

•L.A.