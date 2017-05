Andes se consagró campeón del Federal C de fútbol tras imponerse en el global de la final frente a la Libertad de Rivadavia 3 a 2.

Los jugadores eufóricos por el momento histórico que les toca vivir se expresaron en las redes sociales. Esto fue lo que compartieron:

Jonathan Pérez: “Como dije para un jugador del interior del país lograr un ascenso es un sueño. Hoy lo cumplí después de varios intentos con otros clubes que me abrieron sus puertas, pero se dio con Andes por esas cosas lindas que tiene el futbol. Rapidamente se conformó un grupo humano, muy humilde y trabajador. Siempre se brindó al 100 %. Agradezco a mis compañeros porque ayudaron a lograr esto que siempre soñé y lo deseaba con el corazón. Dirigentes que trabajaron incansablemente para que a nosotros no nos faltará nada. Gracias!!! Y gracias, gracias a lo más importante, la familia, en especial a mis dos pilares por las que lucho día a día Andrea e Indiana. Estoy muy feliz y les agradezco a todos por el apoyo brindado. Se cumple un sueño que soñé de chiquito: ascender. Hoy la recompensa es inigualable. Vamos Andes Croto“.

Gabriel_González: “Para cualquier jugador del ascenso lograr “subir” de categoría es algo soñado, me toco vivirlo allá por mayo del 2013 con mi querido monte coman y hoy 4 años mas tarde me toca de nuevo con andes, cuantos sentimientos encontrados, cuantos momentos vividos, cuanto sacrificio para lograrlo.. hoy puedo decir que sin dudas soy un afortunado de la vida, no solo por esto dicho, sino por la gente que fui conociendo a lo largo de este camino y si algo me queda de todo esto es que cuando se trabaja con amor con sacrificio y sobre todo con humildad las cosas llegan para el que sabe esperar.. hoy doy gracias a toda la gente de Croto Andes que confió en mi desde el primer día, agradezco a la gente que se la jugo por mi y sobre todo le agradezco a la maravillosa familia que me toco, la que siempre esta a mi lado sin importar si me va bien o no.. felicitaciones a toda la gente del croto alvearense y vamos por mas que esto es solo el comienzo!. GRACIAS DE CORAZÓN!”.

Darío Zuñiga: “Gracias Dios mio.. Que lindo es ascender.. Gracias a mi vieja que me banca en todo, a mis amigos y a toda la gente que nos acompañó y para la que no pudo venir.. Vamos Croto..!! Esto es algo inolvidable”.

Horacio “Banana” Anzorena: Que alegría se logro el objetivo con mucha humildad y sacrificio gracias a todos..familia,amigos,dirigentes,hinchas por estar siempre a nuestro lado sea el resultado que sea.. se te pasa por la mente miles de cosas x que no fue fácil…ahora solo queda festejar…! #DALECAMPEON#CROTO