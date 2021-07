Comenzaron las tareas de asfalto de la calle 9 de Julio de San Pedro del Atuel, un pedido histórico que fue escuchado y que beneficia a todos sus vecinos, pero principalmente a la comunidad educativa de la Escuela Nº 1-504 Pedro Christophersen. Luego, las tareas que se llevan en conjunto entre el Municipio y DPV, se trasladan a la calle Arduino de Devoto.

Es de destacar la federalización de las obras, tarea que se da por decisión del intendente Walther Marcolini. Los diferentes asfaltos que se están realizando se llevan adelante mediante un convenio con Vialidad Provincial en el que este órgano aporta la maquinaria, los equipos y el combustible, en tanto que el Municipio adquiere el material.

En diálogo con F.M. VIÑAS, el Consejero del D.P.V Zona Sur, Víctor Álvarez, explicó que ‘se está colocando una carpeta de 3 cm la misma calidad de asfalto que se coloca en diversos lugares de la ciudad, realmente microaglomerado en caliente funciona muy bien por supuesto teniendo en cuenta un trabajo anterior de compactación eso le da mucha durabilidad‘.

Las tareas de asfaltos continúan en distintas calles y zonas de la ciudad, desde Vialidad y el municipio se realizó un convenio y en base de esto es como se viene trabajando: ‘Seguimos trabajando en la Calle G esta calle esperamos asfaltarla en el transcurso de este año, ya tenemos el material para realizarlo por el momento el municipio esta haciendo el alcantarillado que es parte del convenio por la prestación del asfalto que se esta haciendo ahora‘, remarcó Álvarez.

Se evalúa el daño que presenta la zona a trabajar y en base de esta evaluación se toma la decisión que material se utilizará y como se llevará a cabo: ‘El microaglomerado es un tipo de solución que se utiliza donde el asfalto no esta muy afectado, es con el que vamos a trabajar en Calle 10 entre Calle C y Ruta 188, lo que si cuando está muy dañado como la Calle F en algunos sectores ya no se pueden hacer este tipo de trabajo‘, agregó.

El costo que tiene la realización de estas tareas esta vinculado directamente con el precio del combustible: ‘Sale el triple, no es lo mismo hacer un mantenimiento en su tiempo correspondiente a tener que renovar toda la carpeta, más viendo el costo que tiene ahora‘, concluyó.